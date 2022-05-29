За последние девять недель правительство Германии свело к минимуму военную поддержку Украины, писали немецкие СМИ.

Министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек опроверг информацию некоторых СМИ о вялой позиции страны по военной помощи Украине в противостоянии с Россией.

Об этом он заявил интервью изданию Welt am Sonntag.

"Пока мы говорим, прямо сейчас украинских солдат учат пользоваться (немецкими гаубицами) Panzerhaubitze 2000", - сказал он.

Хабек уточнил, что вскоре эти гаубицы будут доставлены в Украину: "Поэтому ни в коем случае нельзя сказать, что Германия не поставляет ничего или поставляет слишком мало".

В то же время он добавил, что ФРГ не может выполнить все пожелания Украины: "Верно то, что Берлин не может выполнить все пожелания Украины".

Что предшествовало

Немецкое издание Welt опубликовало документы, в которых указывается, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять Украине тяжелое вооружение вроде танков и бронетранспортеров, ссылаясь на соглашения с союзниками по НАТО. В то же время страна с конца марта почти не поставляла и легких вооружений.

Согласно списку, в середине мая Германия направила 3 тыс. противотанковых мин и 1,6 тыс. специализированных противотанковых мин направленного действия. Зато в первой доставке, отправленной в Украину месяцем ранее, были лишь запчасти к пулеметам, зажигатели, детонационные шнуры, радиостанции, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины.

По данным украинской стороны, последняя поставка зенитного и противотанкового оружия из Германии состоялась более двух месяцев назад - 25 марта. Помощь содержала 2 тыс. ракет Panzerfaust 3 и 1,5 тыс. зенитных ракет "Стрела".

Однако, согласно украинскому списку от 29 марта, потребность в этих боеприпасах все еще оставалась. Также бойцам нужны были противокорабельные ракеты типа "Гарпун".

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