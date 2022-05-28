В период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две партии оружия от правительства Германии. Обе партии содержали только небольшие устройства.

За последние девять недель правительство Германии свело к минимуму военную поддержку Украины.

Канцлер Олаф Шольц отказывался поставлять Украине тяжелое вооружение вроде танков и бронетранспортеров, ссылаясь на соглашения с союзниками по НАТО. Но Германия с конца марта почти не поставила и каких-либо заслуживающих упоминания легких вооружений, пишет немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы.

Отмечается, что в период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две партии оружия от правительства Германии. Обе партии содержали только небольшие устройства. Согласно списку, в середине мая Германия отправила 3000 противотанковых мин и еще 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия.

Предыдущая партия, которая прибыла в Украину на месяц раньше, содержала только запчасти для пулеметов, воспламенители, детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины.

"Информация о конкретных поставках оружия имеет отношение к безопасности и засекречена, поэтому я прошу вашего понимания, что я не могу ни предоставить более подробную информацию, ни подтвердить детали", - сказала WELT пресс-секретарь Министерства обороны.

По данным украинской стороны, последняя поставка зенитных и противотанковых средств состоялась более двух месяцев назад, 25 марта. Она включал 2000 ракет Panzerfaust 3 и 1500 зенитных ракет "Стрела".

Однако, согласно украинскому списку от 29 марта, потребность в этих боеприпасах все еще остается. Кроме того, помимо зенитно-ракетных комплексов "Стингер" и противотанковых средств украинской армии также необходимы противокорабельные ракеты типа "Гарпун". Украина подтвердила последнее министру обороны Кристин Ламбрехт в письмах от 9 апреля и 1 мая.

Тем не менее, Германия пока не выполнила просьбы Украины о поставках необходимых вооружений, хотя канцлер Шольц публично пообещал дальнейшие поставки. В течение нескольких недель он повторял, что поддержка Киева продолжается. Последний раз - на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг: "Путин пойдет на серьезные переговоры о мире только в том случае, если поймет, что не может сломить обороноспособность Украины. Поэтому мы поддерживаем Украину".

Как отмечает WELT, поскольку военной помощи из Берлина нет уже несколько недель, правительство Германии отдаляется от своих союзников, которые продолжают поставлять легкое вооружение в дополнение к тяжелой технике. Так, в субботу Киев сообщил, что получил ракеты Harpoon из Дании и еще больше самоходных гаубиц из США.

Что касается тяжелых вооружений, Шольц заявлял, что "всегда идти в ногу с партнерами по НАТО", а поддержка Украины была "тесно скоординирована с нашими партнерами и союзниками". Поскольку ни одна страна НАТО не поставляет танки западного образца, это послужило поводом для отказа в поставке в Украину немецких боевых танков и бронетранспортеров, пишет WELT.

Отказ Германии поставлять оружия ВСУ

В середине апреля немецкое издание Bild сообщило, что после рекомендации канцлера Олафа Шольца министерство обороны Германии исключило все тяжелое вооружение из списка, направленного Украиной, хотя немецкая промышленность готова поставить много вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В результате этого перечень возможного экспорта вооружений немецкой военной промышленности в Украину сократился с 48 до 24 страниц.

Украинский посол Андрей Мельник раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца. По его мнению, глава федерального правительства, вероятно, не желает поставлять Украине тяжелое вооружение. "Создается впечатление ожидания прекращения огня. Тогда давление на Германию исчезнет и больше не будет нужды в смелых решениях. Это коварная логика, которая оставляет людей в беде", - сказал Мельник.

Кроме того, Берлин заблокировал передачу танков Т-72 из Словении.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен раскритиковал позицию правительства Германииотносительно войны России против Украины. Германия "слишком колеблется, чтобы поставить тяжелое вооружение и ввести санкции", считает он.

22 мая Германия решила передать Украине летальное оружие, а также деньги на закупку необходимого, артиллерийские боеприпасы и средства перехвата.

Вас также могут заинтересовать новости: