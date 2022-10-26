Он нанес ущерб государству в размере более 3,2 млн гривен.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в мошенничестве и нанесении убытков государству в размере более 3,2 млн гривен экс-начальнику Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрею Наумову, задержанному в июне в Сербии.

Об этом сообщила советник по стратегическим коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сафьян в эфире информационного телемарафона.

"Он одновременно получал заработную плату на государственном предприятии, следствием было установлено, что это где-то 160 тыс. грн в месяц, и в Службе безопасности. Это нанесло государству ущерб более чем на 3 млн грн. Ему объявлено подозрение в мошенничестве, это статья 190 Уголовного кодекса Украины, санкции по этой статье предусматривают лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества", - сказала она.

По словам Сапьян, хоть Наумов сейчас и находится в Сербии, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также ДБР готовит документы на экстрадицию беглеца.

"Сейчас проводится огромная работа по установлению всех фактов, объективной базы. Работа проводится вместе с Офисом генерального прокурора", - сказала она.

Дело против Наумова

7 июня стало известно о задержании беглого генерала СБУ Андрея Наумова на пункте пропуска "Пряшево" на границе между Сербией и Северной Македонией. Наумов занимал должность с допуском к государственной тайне, не исключена "утечка" секретной информации в Россию.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля выяснилось, что экс-генерал Наумов в сопровождении нескольких человек покинул Украину за считанные часы до первых ракетных ударов.

7 сентября на сайте Офиса генпрокурора было опубликовано сообщение о подозрении Наумову по другим статьям – "в присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, и в злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 4 ст. 191 ч. 2 ст. 364 УК Украины)".

Вас также могут заинтересовать новости: