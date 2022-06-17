Он мог передавать секретные данные о системе безопасности зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

Бывший генерал СБУ Андрей Наумов, которого задержали 7 июня в Сербии, мог собирать и передавать российским спецслужбам данные, составляющие государственную тайну, в частности, относительно систем безопасности зоны отчуждения ЧАЭС.

Об этом "Схемам" сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР), которое расследует уголовное производство по факту возможной государственной измены Наумова.

"Осуществляется досудебное расследование по факту возможной государственной измены гражданина Украины, который, занимая должность руководителя государственного предприятия, которое обеспечивает деятельность зоны отчуждения ЧАЭС, и в дальнейшем руководящую должность в Службе безопасности Украины, собирал сведения о функционировании систем безопасности зоны отчуждения ЧАЭС и другую информацию конфиденциального характера", – говорится в ответе.

До своего прихода в СБУ Андрей Наумов руководил госпредприятием "Центр организационного-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения".

В деле по "возможным фактам совершения Наумовым государственной измены" сотрудники ГБР провели обыски по адресам "лиц, которые могут быть причастны к сбору и передаче иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну", - говорится в ответе правоохранителей.

"В настоящее время принимаются необходимые меры для установления всех объективных обстоятельств уголовного преступления и лиц, которые могут быть причастны к сотрудничеству со специальными службами и оккупационными войсками страны агрессора", – отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 7 июня Наумов был задержан на пограничном переходе с Северной Македонией на юге Сербии по подозрению в отмывании денег. Вместе с ним задержали гражданина Германии Александра Акста, который в Украине внесен в санкционные списки. В машине, на которой они ехали, обнаружили 600 тыс. евро, $125 тыс. и по крайней мере два ценных изумруда. Сейчас власти Сербии и посольство Украины в Белграде не ответили на вопрос, где находится задержанный и поднимался ли вопрос о возможной экстрадиции.

Адвокат Андрея Наумова Виктор Гостиляц сообщил Балканской службе Радио Свобода, что его подзащитный отрицает вину в отмывании денег. Он подтвердил, что Наумов и Акст находятся под стражей в городе Ниш на юге Сербии.

"Прокуратура г. Ниш распорядилась провести расследование и сбор доказательств", – заявил адвокат и добавил, что ему неизвестно о возможном запросе на экстрадицию его подзащитного.

1 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что лишил Наумова звания генерала.

Чернобыльская АЭС более месяца была под российской оккупацией. Вечером 31 марта стало известно, что российские захватчики покинули территорию Чернобыльской атомной электростанции. Государственное агентство по управлению зоной отчуждения сообщило 9 апреля, что российские военные разграбили две исследовательские лаборатории в Чернобыле.

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