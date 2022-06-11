При задержании сербские пограничники выявили у экс-генерала незадекларированные деньги и драгоценные камни.

Задержанный в Сербии бывший генерал СБУ Андрей Наумов мог пытаться укрыться в Сербии, поскольку в Украине его подозревают в государственной измене.

Незадекларированная огромная сумма в валюте и драгоценные камни, незаконная попытка ввоза которых на территорию Сербии и стала причиной задержания Наумова сербскими пограничниками, могла предназначаться для взятки за предоставление ему убежища, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники.

Источники издания в правоохранительных структурах рассказали, что Наумов мог пытаться укрыться от уголовного преследования по подозрению в совершении государственной измены в Сербии, власти которой дружественно настроены к России.

Около 600 тыс. евро и крупная сумма в долларах могла предназначаться для взяток сербским чиновникам, от которых зависело решение вопроса о предоставлении Наумову политического убежища.

Напомним, 7 июня стало известно о задержании беглого генерала СБУ на пункте пропуска "Прешево" на границе между Сербией и Северной Македонией. При этом, официальную информацию о задержании гражданина Украины Сербия украинской стороне до сих пор не предоставила. Наумов занимал должность с допуском к государственной тайне, не исключена "утечка" секретной информации в Россию.

Учитывая, что на родине в отношении Наумова открыто уголовное производство, Украина могла бы официально потребовать у Сербии выдать экс-генерала. Однако, по информации агента Национального антикоррупционного бюро Украины Евгения Шевченко, Наумов до сих пор не объявлен в международный розыск.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля выяснилось, что экс-генерал Наумов в сопровождении нескольких человек покинул Украину за считанные часы до первых ракетных ударов.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о лишении звания генерала экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

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