Президенты США и РФ провели телефонный разговор на острые темы.

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден предложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину в ближайшие месяцы провести двустороннюю встречу.

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Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора президентов США и РФ.

Президент США подтвердил свою цель - построение стабильных и предсказуемых отношений с РФ в соответствии с интересами Соединенных Штатов.

Также Байден предложил провести саммит в третьей стране в ближайшие месяцы для обсуждения всего спектра вопросов, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты и Россия.

Разговор Байдена и Путина

Президент США Джозеф Байден сегодня провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Он выразил обеспокоенность российскими военными приготовлениями на границе с Украиной и призвал к деэскалации.

Кроме того, стороны обсудили усилия по обеспечению стратегической стабильности и контроля над вооружениями, с упором на договор об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-III (New START Treaty).

Договор СНВ-III - New START

В феврале 2021 года США и Россия продлили на 5 лет действие договора New START. Документ был подписан в Праге в 2010 году на тот момент президентом США Бараком Обамой и президентом РФ Дмитрием Медведевым.

Договор устанавливает лимит на количество развернутых ракет и бомбардировщиков в количестве 700 единиц и ядерных боеголовок в количестве не более 1550.

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Автор: Виталий Саенко