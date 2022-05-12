Советник главы ОПУ отметил, что всегда думает про россиян, как про людей среднего ума.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович объяснил, почему его прогнозы не всегда сбываются. Он указал, что главная причина - идиотизм российского политического руководства.

Об этом Арестович рассказал во время общения с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Есть один фактор, который заставляет меня ошибаться иногда - жуткий идиотизм российского политического руководства и командования. Я всякий раз думаю за них как людей среднего ума, но они - по-суворовски, "Удивил - победил" - принимают действия, которые мне сначала в голову не приходили, что так по-дурацки можно делать", - объяснил советник главы ОПУ.

Он отметил, что Кремль смог наскрести по сусекам еще 15 БТГ, и может их кинуть в бой для развития наступления.

"Большего идиотизма в военной истории за последние 5,5 тысячи лет найти невозможно. Но они вполне могут пойти и на это", - подытожил Арестович.

Как ранее сообщал УНИАН, советник главы Офиса президента Алексей Арестович оценил возможность нового наступления российских войск на Киев. Он назвал такое решение бесполезным самоубийством. При этом он указал, что российское командование вряд ли пойдет на такой шаг.

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