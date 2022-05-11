Советник главы ОПУ отметил, что нет никаких признаков подготовки наступления

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович оценил вероятность нападения Беларуси на Украину на фоне заявлений о проверки войск. Он заверил, что признаков подготовки наступления нет.

Об этом рассказал Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

"Не видим никаких признаков подготовки наступления на украинскую территорию. Особого беспокойства нет. Не получилось впервые, выйти во второй раз нет шансов. Ситуация изменилась. Тогда (в феврале - УНИАН) Киев штурмовали якобы элитные части российских войск. А теперь что - сами (белорусские войска - УНИАН) пойдут?" - заявил советник главы ОПУ.

При этом он указал, что в Беларуси находится минимальное количество военных Российской Федерации и нет наступательных групп.

Как ранее сообщал УНИАН, самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко признался, что "спецоперация" РФ в Украине "затянулась".

Страны Запада и Украина беспокоятся, что режим Лукашенко может решиться на прямое участие в развязанной Путиным войне и отправить в бои с ВСУ десятки тысяч своих войск.

10 мая в Беларуси началась внезапная "проверка" войск ввиду учений НАТО на территории стран-членов Альянса. На эти направления направлены войска. При этом начальник Генштаба ВС Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что Беларусь развернула силы специальных операций на границе якобы в ответ на созданную Украиной группировку численностью до 20 тысяч человек.

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