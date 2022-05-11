Советник главы Офиса президента Алексей Арестович оценил возможность нового наступления российских войск на Киев. Он назвал такое решение бесполезным самоубийством.
Об этом заявил Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.
"Нужно различать планы и возможности их реализации. Они, конечно, такие вещи обсуждают, мы об этом знаем. Но реально нет никакой возможности. Если они накопленные несколько тысяч бросят под Киев – это будет совершенно бесполезным самоубийством", - отметил советник главы ОПУ.
При этом он указал, что российское командование вряд ли пойдет на такой шаг.
"Это будет огромная глупость. Они не пойдут на это. А планы: "Хорошо было бы снова...", - подытожил Арестович.
Как ранее сообщал УНИАН, 6 мая глава Киевской ОВА Александр Павлюк заявил, что угроза повторного наступления войск России на Киев есть всегда. Украинская власть готовится к различным вариантам развития событий
В свою очередь 7 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после 8-9 мая жителям столицы, которые выехали из-за полномасштабной войны с РФ, можно начинать возвращаться.
При этом советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что российские войска могут повторить попытку наступления на Киев, а также другие города на севере и востоке, потому что западные партнеры Украины слишком медленно предоставляют военную помощь.