Советник главы ОПУ считает, что российское командование не пойдет на такой глупый шаг.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович оценил возможность нового наступления российских войск на Киев. Он назвал такое решение бесполезным самоубийством.

Об этом заявил Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Нужно различать планы и возможности их реализации. Они, конечно, такие вещи обсуждают, мы об этом знаем. Но реально нет никакой возможности. Если они накопленные несколько тысяч бросят под Киев – это будет совершенно бесполезным самоубийством", - отметил советник главы ОПУ.

При этом он указал, что российское командование вряд ли пойдет на такой шаг.

"Это будет огромная глупость. Они не пойдут на это. А планы: "Хорошо было бы снова...", - подытожил Арестович.

Как ранее сообщал УНИАН, 6 мая глава Киевской ОВА Александр Павлюк заявил, что угроза повторного наступления войск России на Киев есть всегда. Украинская власть готовится к различным вариантам развития событий

В свою очередь 7 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после 8-9 мая жителям столицы, которые выехали из-за полномасштабной войны с РФ, можно начинать возвращаться.

При этом советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что российские войска могут повторить попытку наступления на Киев, а также другие города на севере и востоке, потому что западные партнеры Украины слишком медленно предоставляют военную помощь.

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