В отношении уволенного заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили нужно нарушать производство, если установят факт угроз полицейским.
Такое мнение в ефире телеканала "Рада" выразил глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия, передает Украинская правда.
"Если там есть угрозы, конечно, пусть возбуждают дело соответствующие правоохранительные органы", - сказал нардеп.
Также он отметил, что Гогилашвили уже уволили из-за его поступков.
Читайте такжеГогилашвили уволен с поста заместителя главы МВДАрахамия также прокомментировала тезисы о наличии у Гогилашвили российского гражданства. По его данным, паспорта РФ – нет, но добавил, что не хочет "брать ответственность за эти слова, потому что кто-то должен это проверить".
Как сообщал УНИАН, 11 декабря заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил скандал на блокпосту в Краматорске. Вечером того же дня он извинился за "чрезмерную эмоциональность".
13 декабря Кабинет министров уволил Гогилашвили с должности замминистра после просьбы президента Владимира Зеленского.
По данным СМИ, у Гогилашвили есть российское гражданство.
14 декабря издание Bihus Info сообщило, что семью Гогилашвили, включительно с его малолетним сыном, охраняю сотрудники спецподразделения СБУ "Альфа".