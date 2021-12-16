Нардеп отметил, что если будет установлен факт угроз полицейским со стороны Гогилашвили, то в отношении него нужно возбуждать уголовное дело.

В отношении уволенного заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили нужно нарушать производство, если установят факт угроз полицейским.

Такое мнение в ефире телеканала "Рада" выразил глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия, передает Украинская правда.

"Если там есть угрозы, конечно, пусть возбуждают дело соответствующие правоохранительные органы", - сказал нардеп.

Также он отметил, что Гогилашвили уже уволили из-за его поступков.

Читайте такжеГогилашвили уволен с поста заместителя главы МВДАрахамия также прокомментировала тезисы о наличии у Гогилашвили российского гражданства. По его данным, паспорта РФ – нет, но добавил, что не хочет "брать ответственность за эти слова, потому что кто-то должен это проверить".

Как сообщал УНИАН, 11 декабря заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил скандал на блокпосту в Краматорске. Вечером того же дня он извинился за "чрезмерную эмоциональность".

13 декабря Кабинет министров уволил Гогилашвили с должности замминистра после просьбы президента Владимира Зеленского.

По данным СМИ, у Гогилашвили есть российское гражданство.

14 декабря издание Bihus Info сообщило, что семью Гогилашвили, включительно с его малолетним сыном, охраняю сотрудники спецподразделения СБУ "Альфа".

Автор: Ирина Погорелая