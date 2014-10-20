В оккупированном Крыму создают пророссийское объединение крымских татар

Об этом сообщил один из инициаторов создания «Къырым» – вице-спикер крымского парламента, член Меджлиса крымскотатарского народа Ремзи Ильясов на пресс-конференции в Симферополе 20 октября, пишет Крым.Реалии.

По его словам, новое движение, создаваемое в рамках правового поля России, не противопоставляет себя Меджлису и будет работать с властями Крыма и федеральными властями России для решения проблем крымских татар, одна из главных целей «Къырым» – разработка концепции развития народа до 2020 года.

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«Меджлис крымскотатарского народа увяз безрезультатно в дискуссиях, ну, а время беспощадно – жизнь очень интенсивно меняется, принимаются оперативные решения, которые влияют в целом на жизнь всех крымчан и, конечно, крымских татар. Еще не все соотечественники ощущают необходимость этих контактов (с властью – ред.), но мы твердо уверены в правильности своего выбора. Совместно с властью мы можем найти пути решения проблем крымских татар», – сказал Ильясов.

«Къырым» не создается как альтернативная структура действующим формам консолидации самоуправления крымских татар, среди нас есть и члены Меджлиса, и делегаты Курултая. Мы разделяем многие задекларированные в прошлом Курултаем идеи и принципы в деле восстановления и защиты прав крымскотатарского народа. Сегодня каждый делегат должен сам задуматься, что надо делать в дальнейшем, да и сам Курултай, по всей видимости, тоже должен быть более ответственным в принятии своих решений», – отметил вице-спикер так называемого Госсовета Крыма.

Еще один член меджлиса – юрист Тейфук Гафаров сообщил, что до декабря «Къырым» проведет 5-6 собраний в регионах полуострова, там обсудят устав новой организации, а также изберут делегатов на съезд.

В целом, по словам Ильясова, «Къырым» намерен «охватить своей деятельностью» 10 субъектов: Крым, Севастополь, Краснодарский край, Татарстан, Башкортостан, Ростов-на-Дону, Самару, Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

По его словам, «двери» «Къырым» открыты как для отдельных активистов, так и для общественных организаций.

Ранее УНИАН писал, что крымские татары будут избирать новый Меджлис в Стамбуле.