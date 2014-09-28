"Регионалы" и коммунисты хотят обжаловать закон о люстрации в Конституционном суде - СМИ

Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на источник в руководстве ПР.

По словам источника, ожидается, что решение будет формализировано на ближайшем заседании фракции ПР в понедельник, после чего стартует сбор подписей нардепов под обращением в КС.

"Подписи соберем быстро, планируем собрать до 100 подписей (при минимально необходимых 45 – ред.). Рассчитываем, что нашу инициативу поддержат коммунисты", - сообщил источник.

Напомним, закон №4359а "Об очищении власти" предполагает люстрацию лиц, занимавших высшие посты в исполнительной и судебной власти в период президентства Виктора Януковича, силовиков, руководивших территориальными органами МВД и СБУ во время Майдана, и других дискредитировавших себя госслужащих.

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В тоже время, закон не будет распространяться на выборные должности, такие как депутаты, уполномоченный по правам человека, конституционные судьи. Люстрации также не подлежит президент Украины (хотя на Януковича данный закон распространяется).

Глава Верховной Рады Александр Турчинов 25 сентября направил закон о люстрации на подпись президенту Петру Порошенко.

Народный депутат от Партии регионов Анна Герман ранее заявляла, что люстрация в Украине должна состояться, но она не должна превращаться в карательный инструмент для борьбы с неугодными.

"Я бы не хотела, чтобы Украина в такой непростой ситуации приобретала еще один разлом уже по линии люстрации. Надо сделать все, чтобы каждый человек имел гарантии справедливого подхода к нему. Если так не произойдет, это принесет большой вред и вражду между людьми. А сейчас мы должны сделать все, чтобы уровень ненависти в обществе падал", - отметила она.