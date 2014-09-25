Опубликован финальный текст закона о люстрации

Финальная версия принятого Верховной Радой закона "Об очищении власти" позволит закрыть все "дыры", которые могут позволить большому количеству чиновников избежать люстрации.

Об этом говорится в принятой версии закона о люстрации, которую опубликовал народный депутат Юрий Деревянко на своей странице в Facebook.

Финальная версия закона ограничивает право для высокопоставленных чиновников режима Януковича занимать должности в органах государственной власти на 10 лет, для других - 5.

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В ней, в отличии от редакции первого чтения, к лицам, которым запрещается занимать государственные должности в течение 10 лет в связи с тем, что они занимали такие должности при президентстве Виктора Януковича, было добавлено значительно больше категорий должностных лиц.

Так, запрет на занимание должностей на 10 лет будет применяться к лицам, которые совокупно занимали не менее одного года должность (должности) в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года.

В упомянутый список вошли, в частности, Президент, Премьер-министр, Первый вице-премьер-министр, вице-премьер-министры, министры, руководители центрального органа исполнительной власти, который не входит в состав Кабинета Министров, Председатель Национального банка, Председатель Антимонопольного комитета, Председатель Фонда государственного имущества, Председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины, их первые заместители.

Также сюда были включены председатели или члены национальных комиссий, осуществляющих государственное регулирование естественных монополий, государственное регулирование в сферах связи и информатизации, рынков ценных бумаг и финансовых услуг; Генеральный прокурор Украины, Председатель Службы безопасности, Председатель Службы внешней разведки, начальник Управления государственной охраны Украины.

В список подпадут и руководители центральных органов исполнительной власти налоговой и таможенной политики, налоговой милиции, их первые заместители; заместители Министра внутренних дел; Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель; Глава Администрации Президента Украины, Руководитель Государственного управления делами, Руководитель Секретариата Кабинета Министров Украины, Правительственный уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики, их первые заместители.

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Так же попадают в этот список члены Высшего совета юстиции (кроме Председателя Верховного Суда Украины), члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Председатель Государственной судебной администрации Украины, его первый заместитель, заместители.

Кроме этого, попадают под это же ограничение также руководители и заместители руководителей самостоятельного структурного подразделения центрального органа (аппарата) Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Министерства внутренних дел Украины, органов налоговой и таможенной политики, налоговой милиции.

Также запрет коснется Начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, Командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, Командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, Командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, их первого заместителя.

Будут отстранены от власти на 10 лет также председатели ОГА, все заместители председателей ОГА и все главы РГА, которые работали во время президентства Виктора Януковича совокупно не менее года, а также те, что работали в период Майдана и не уволились по собственному желанию.

Так же как и руководители государственных предприятий, относящихся к сфере управления субъекта предоставления административных услуг, которые в соответствии с законодательством совершают действия, необходимые для предоставления административных услуг.

Все без исключения чиновники и руководители государственных предприятий пройдут имущественную люстрацию, где будет проверено согласно декларации все имеющееся имущество их и членов их семьи, на предмет законных источников происхождения средств для приобретения такого имущества за время пребывания на должностях. С запретом на 10 лет, в случае если люстрацию не пройдут.

Чиновники, которые работали по режиму Виктора Януковича, будут люстрированы с запретом занимать любые должности в органах власти и местного самоуправления 10 лет.

Также чиновники будут люстрированы, если:

• занимали должность (должности) в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года и не были уволены по соответствующей должности (должностей) по собственному желанию;

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• были избраны и работали на руководящих должностях Коммунистической партии СССР;

• были избраны и работали на руководящих должностях Коммунистической партии СССР или на руководящих должностях ЦК ЛКСМУ и выше;

• были штатными работниками или негласными агентами КГБ СССР, других союзных республик СССР, Главного разведывательного управления Министерства обороны СССР, окончившие высшие учебные заведения КГБ СССР (кроме технических специальностей);

• сотрудничали со спецслужбами других государств как тайные информаторы в оперативном получении информации или своими решениями, действиями или бездействием осуществляли мероприятия, направленные на подрыв основ национальной безопасности, обороны или территориальной целостности Украины;

• призывали публично к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины; разжигали межнациональную рознь; своими противоправными решениями, действиями или бездействием привели к нарушению прав человека и основополагающих свобод, признанных решением Европейского суда по правам человека и т.д.

С целью согласования проекта с предписаниями Конституции Украины финальная редакция не содержит среди лиц, которые будут проходить проверку (люстрацию) выборных должностей, а также должностей Председателя Верховной Рады Украины, его заместителей, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, народных депутатов Украины.

Так же к категории лиц, которые не будут проверяться, входят лица рядового состава органов внутренних дел, центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере исполнения уголовных наказаний, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, налоговой милиции.

Кроме этого, в финальной редакции органом, уполномоченным на обеспечение проведения проверки, предусмотренной настоящим Законом, является Министерство юстиции Украины, а в редакции первого чтения - Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы.

Финальная редакция также предусматривает, что Министерство юстиции создает совещательный общественный орган по вопросам люстрации при министерстве для обеспечения осуществления общественного контроля за процессом очистки власти (люстрации), в состав которого войдут представители средств массовой информации и представители общественности.

К указанному органу, как и к органам, которые будут непосредственно проводить проверку должностных лиц, физические и юридические лица в течение одного месяца со дня начала прохождения проверки чиновником смогут подавать информацию об указанном лице в отношении распространения на нее запретов, предусмотренных этим Законом. При этом Законом установлено, что такая информация подлежит рассмотрению органами государственной власти, к компетенции которых относится проведение проверки.

Согласно заключительных и переходных положений принятого Закона в течение десяти дней со дня вступления в силу этим Законом будут уволены с запретом занимать должности в государственных органах на 10 лет чиновники, которые работали и поддерживали режим Януковича.