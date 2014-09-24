ЦИКу поручили закупать услуги по обслуживанию системы "Выборы"

Соответствующее постановление № 471от 23 сентября в 2014 года опубликовано на правительственном портале.

Читайте такжеНа Донбассе выборы могут состояться лишь на 9 из 32 округов – ОПОРА"Кабинет министров Украины постановляет: в частичное изменение пункта 3 Порядка закупки товаров, работ и услуг, необходимых для подготовки и проведения выборов народных депутатов Украины, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 23 апреля 2012 г. № 320 (Официальный вестник Украины, 2012 г. № 31, ст. 1145 № 64, ст. 2612), установить, что закупка услуг по поддержке, обслуживанию и модификации Единой информационно-аналитической системы "Выборы" осуществляется Центральной избирательной комиссией для подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 26 октября 2014 г. на основании заключенных договоров", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы народных депутатов назначены на 26 октября этого года. По состоянию на 23 сентября, ЦИК зарегистрировал 394 кандидата в народные депутаты в мажоритарных округах.