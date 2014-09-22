ЦИК исключает возможность переноса внеочередных выборов Рады на востоке Украины

Об этом заявил председатель ЦИК Михаил Охендовский сегодня во время встречи с делегацией Альянса европейских консерваторов и реформистов (АЕКР) во главе с его генеральным секретарем Дениелом Джоном Ханнаном, сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии.

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Во время встречи, в частности, речь шла об особых подходах к организации выборов в Донецкой и Луганской областях. Охендовский отметил, что главная цель ЦИК - организовать голосование в этих регионах на всех избирательных участках, куда возможно будет доставить избирательные бюллетени и где будут созданы безопасные условия для избирателей и членов избирательных комиссий.

Кроме того, он отметил, что комиссия исключает возможность дискриминации относительно регистрации кандидатов в народные депутаты и участия в выборах оппозиционных политических сил и отдельных кандидатов, которые будут баллотироваться в одномандатных избирательных округах. Председатель ЦИК также акцентировал внимание на равенстве доступа к средствам массовой информации с целью проведения предвыборной агитации всех политических партий и кандидатов-мажоритарщиков.

Отвечая на вопрос представителей Альянса о возможной отсрочке внеочередных парламентских выборов на востоке страны, Охендовский подчеркнул: "В Центральной избирательной комиссии даже не рассматривается этот вопрос. Внеочередные парламентские выборы назначены на 26 октября 2014 года. И мы не имеем никаких сомнений, что они состоятся именно в этот день на всей территории Украины. Исключением будет лишь временно оккупированная территория Крыма и город Севастополь, где в соответствии с законом выборы не проводятся".

В свою очередь Ханнан отметил, что вопрос проведения демократических выборов в Украине чрезвычайно важен как для Альянса европейских консерваторов и реформистов, так и для Европейского парламента и всего европейского сообщества. По его убеждению, ЦИК сможет эффективно и качественно обеспечить проведение внеочередных парламентских выборов, в соответствии с отечественным законодательством и международными стандартами.

***Альянс европейских консерваторов и реформистов (АЕКР) – правоцентристская политическая партия, которая защищает принципы консерватизма и экономического либерализма. Альянс был основан 1 октября 2009 года после создания в Европейском парламенте фракции "Европейские консерваторы и реформисты".

На сегодняшний день в Альянс входят 15 партий из 12 стран, а также 5 независимых депутатов Европарламента созыва 2009-2014 годов. Генеральным секретарем, который занимается текущим управлением Альянсом, с 2012 года является британский консерватор Даниел Джон Ханнан.