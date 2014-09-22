ЦИК исключает возможность переноса внеочередных выборов Рады на востоке Украины
Вопрос отсрочки внеочередных парламентских выборов на востоке Украины не рассматривается.
Об этом заявил председатель ЦИК Михаил Охендовский сегодня во время встречи с делегацией Альянса европейских консерваторов и реформистов (АЕКР) во главе с его генеральным секретарем Дениелом Джоном Ханнаном, сообщили УНИАН в отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии.
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Во время встречи, в частности, речь шла об особых подходах к организации выборов в Донецкой и Луганской областях. Охендовский отметил, что главная цель ЦИК - организовать голосование в этих регионах на всех избирательных участках, куда возможно будет доставить избирательные бюллетени и где будут созданы безопасные условия для избирателей и членов избирательных комиссий.
Кроме того, он отметил, что комиссия исключает возможность дискриминации относительно регистрации кандидатов в народные депутаты и участия в выборах оппозиционных политических сил и отдельных кандидатов, которые будут баллотироваться в одномандатных избирательных округах. Председатель ЦИК также акцентировал внимание на равенстве доступа к средствам массовой информации с целью проведения предвыборной агитации всех политических партий и кандидатов-мажоритарщиков.
Отвечая на вопрос представителей Альянса о возможной отсрочке внеочередных парламентских выборов на востоке страны, Охендовский подчеркнул: "В Центральной избирательной комиссии даже не рассматривается этот вопрос. Внеочередные парламентские выборы назначены на 26 октября 2014 года. И мы не имеем никаких сомнений, что они состоятся именно в этот день на всей территории Украины. Исключением будет лишь временно оккупированная территория Крыма и город Севастополь, где в соответствии с законом выборы не проводятся".
В свою очередь Ханнан отметил, что вопрос проведения демократических выборов в Украине чрезвычайно важен как для Альянса европейских консерваторов и реформистов, так и для Европейского парламента и всего европейского сообщества. По его убеждению, ЦИК сможет эффективно и качественно обеспечить проведение внеочередных парламентских выборов, в соответствии с отечественным законодательством и международными стандартами.
***Альянс европейских консерваторов и реформистов (АЕКР) – правоцентристская политическая партия, которая защищает принципы консерватизма и экономического либерализма. Альянс был основан 1 октября 2009 года после создания в Европейском парламенте фракции "Европейские консерваторы и реформисты".
На сегодняшний день в Альянс входят 15 партий из 12 стран, а также 5 независимых депутатов Европарламента созыва 2009-2014 годов. Генеральным секретарем, который занимается текущим управлением Альянсом, с 2012 года является британский консерватор Даниел Джон Ханнан.