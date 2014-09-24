В Раду баллотируются как минимум 60 нардепов, голосовавших за "законы 16 января" - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила координатор гражданского движения «Честно» Инна Борзило.

По ее словам, «по меньшей мере 60 действующих депутатов», голосовавших 16 января за так называемые «законы диктатуры» опять пытаются попасть в парламент.

«На наш взгляд, они не имеют на это права», - отметила Борзило.

Читайте такжеМИД отзывает генконсула Украины в Барселоне, который поддержал «диктаторские законы»По ее убеждению, если действия этих депутатов не подпадают под уголовную ответственность, то они должны нести хотя бы политическую ответственность и поэтому «не должны попасть в следующий парламент».

По словам эксперта, большинство народных депутатов, голосовавших за диктаторские законы, баллотируются в ВР как самовыдвиженцы, однако некоторые из них идут на выборы по спискам политических партий. В частности, по данным Борзило, в списке Коммунистической партии Украины 12 кандидатов в депутаты, которые голосовали за «законы 16 января», в списке партии «Сильная Украина» - 9, также эти лица есть в избирательном списке Оппозиционного блока.

Также она отметила, что согласно информации, озвученной на съезде партии «Блок Петра Порошенко», эта партия поддерживает «в одном из округов Черниговщины Владислава Атрошенко, который также голосовал за «законы 16 января».

«И это несмотря на заявления президента Украины, который говорил, что в любом случае таких людей не будет поддерживать», - прибавила эксперт.

Как сообщал УНИАН, 16 января 2014 года в то время провластные фракции приняли ”в ручном режиме” ряд законов, которые ограничивали конституционные права и свободы граждан. В частности, ВР усилила ограничения на проведение массовых акций, амнистировала сотрудников спецподразделения МВД ”Беркут”, которые избивали мирных демонстрантов, ввела ответственность за клевету и жестко регламентировала деятельность СМИ.

28 февраля Верховная Рада отменила эти репрессивные законы.