Убитых на Донбассе солдат РФ увольняют задним числом, а родственников оставляют без соцпособий - активист
В Минобороны России увольняют задним числом погибших в Украине солдат, лишая их семьи пособий и соцгарантий.
Об этом сообщила российская активистка Елена Васильева, которая занимается сбором информации о погибших в необъявленной войне.
Она ссылается на документы, полученные от военных, в которых погибших в Украине 17 сентября военнослужащих "увольняют" задним числом - 4 сентября, передает Украинская правда.
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Васильева сообщила, что из города Тоцкий-4 под Оренбургом "на обучение во Ростов" была отправлена "сводная группа 21 отдельной мотострелковой бригады в/ч 12128".
Служащие этой группы попали 17 сентября под обстрел возле украинского города Дебальцево, в результате которого погибло "более 20-ти человек из числа военнослужащих, и около сорока ранены".
Васильева рассказала, что семьям прапорщиков выплатили по 4 оклады, семьям сержантов - по два оклада, а семьям рядовых - ничего.
При этом выплаты оформлены как единовременное пособие при увольнении, которое записывают задним числом - 4 сентября.
Активистка также опубликовала уже известны имена погибших:
гвардии младший сержант Виктор Карпухин 1989 г.р., водитель;
гвардии рядовой Никита Сурков 1987 г.р., водитель;
гвардии старший сержант Глущенко Виталий 1985 г.р., водитель;
ст. прапорщик Сергей Дымов, старший машины;
ст. прапорщик Мильников Николай, старший машины;
прапорщик Александр Никулин, старший машины;
рядовой Гамов Владислав, танкист;
рядовой Сергей Гамов, танкист;
старший лейтенант Сорокин Евгений, командир 2 танкового взвода 4 танковой роты;
Дмитрий Абрамов, разведчик.