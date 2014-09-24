Убитых на Донбассе солдат РФ увольняют задним числом, а родственников оставляют без соцпособий - активист

Об этом сообщила российская активистка Елена Васильева, которая занимается сбором информации о погибших в необъявленной войне.

Она ссылается на документы, полученные от военных, в которых погибших в Украине 17 сентября военнослужащих "увольняют" задним числом - 4 сентября, передает Украинская правда.

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Васильева сообщила, что из города Тоцкий-4 под Оренбургом "на обучение во Ростов" была отправлена "сводная группа 21 отдельной мотострелковой бригады в/ч 12128".

Служащие этой группы попали 17 сентября под обстрел возле украинского города Дебальцево, в результате которого погибло "более 20-ти человек из числа военнослужащих, и около сорока ранены".

Васильева рассказала, что семьям прапорщиков выплатили по 4 оклады, семьям сержантов - по два оклада, а семьям рядовых - ничего.

При этом выплаты оформлены как единовременное пособие при увольнении, которое записывают задним числом - 4 сентября.

Активистка также опубликовала уже известны имена погибших:

гвардии младший сержант Виктор Карпухин 1989 г.р., водитель;

гвардии рядовой Никита Сурков 1987 г.р., водитель;

гвардии старший сержант Глущенко Виталий 1985 г.р., водитель;

ст. прапорщик Сергей Дымов, старший машины;

ст. прапорщик Мильников Николай, старший машины;

прапорщик Александр Никулин, старший машины;

рядовой Гамов Владислав, танкист;

рядовой Сергей Гамов, танкист;

старший лейтенант Сорокин Евгений, командир 2 танкового взвода 4 танковой роты;

Дмитрий Абрамов, разведчик.