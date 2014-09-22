Комбат "Азова" считает, что на Донбассе может появиться зона "сплошного хаоса и полного беззакония"

Командир батальона "Азов" Андрей Билецкий в эксклюзивном комментарии ТСН.uа рассказал, что не имеет иллюзий относительно 15-километровой буферной зоны, из которой, в соответствии с минскими договоренностями, должны вывести тяжелые средства поражения.

"Я не представляю, как это будет выглядеть. Если отвести на 15 км в обе стороны, то это будет 30 км территории сплошного хаоса и полного беззакония", - подчеркнул он.

Как известно, одно из положений принятого в Минске 19 сентября Меморандума предусматривает отведение средств поражения калибром более 100 мм от линии стыка на расстояние не менее 15 км с каждой стороны, что даст возможность создать зону прекращения применения оружия шириной не менее 30 км (зону безопасности).

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Тем временем, по словам Билецкого, на Южном фронте последние три дня шли активные бои, а боевики совершали налеты с российской артиллерией. "Силы противника перешли на артналеты на населенные пункты. Вчера (21 сентября - ред.) частично разрушили село Виноградное", - рассказал комбат.

Билецкий также добавил, что по ситуации у Мариуполя не заметен отвод российских войск, о котором заявил главнокомандующий войск НАТО в Европе Филипп Бридлав и подтвердил пресс-секретарь СНБО Андрей Лысенко.

Сейчас бойцы батальона "Азов", которые держат оборону за Мариуполем в сторону Новоазовска, активно работают разведгруппами. "Формируем такие маленькие группы из штурмовых частей батальона, которые уходят за линию (позиций украинских сил. - ред.). Захватываем боевиков, вчера захватили семерых боевиков "Востока" с полным вооружением, со схроном (оружия, - ред.). Поджигаем технику, которая переходит линию", - рассказал Билецкий.

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Также комбат прокомментировал преимущества преобразования батальона "Азов" на полк. Новообразованный полк будет иметь трехбатальонный состав и более 1200 бойцов-добровольцев (в самом батальоне "Азов" было более 400 человек). При этом добровольцы будут набираться постепенно. "Я не хочу потерять качество и управляемость батальона. Со временем будет расширен до тысячи", - пояснил Белецкий.

Тем временем бойцы "Азова", которые неделю назад вернулись из Донбасса в рамках ротации, снова собираются на фронт. Билецкий выразил сомнение, что за такое короткое время бойцы успели отдохнуть, но подчеркнул, что они имеют отличный боевой дух: "Они понимают, что там их товарищи, они уже соскучились за ними и рвутся обратно".

К тому же, отметил комбат, на Донбасс едет пополнение в составе около 70-ти новых добровольцев.