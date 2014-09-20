ОБСЕ обнародовала текст Меморандума, подписанного в Минске

В документе отмечается, что участники переговоров достигли согласия относительно последующих мер, призванных закрепить договоренности о двустороннем прекращении применения оружия, передает ТСН.

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Полный текст Меморандума:

1. Прекращение применения оружия считается общим.

2. Остановка подразделений и воинских формирований сторон на линии соприкосновения состоянию на 19 сентября 2014 года.

3. Запрет на применение всех видов оружия и ведения наступательных действий.

4. В течение суток с момента принятия данного Меморандума - отвод средств поражения калибром более 100 мм от линии стыка на расстояние не менее 15 км с каждой стороны (за исключением указанных ниже), в том числе из населенных пунктов, что даст возможность создать зону прекращения применения оружия шириной не менее 30 км (зону безопасности). При этом отвести от линии соприкосновения сторон артиллерийские системы калибра более 100 мм - 100 мм пушки МТ-12 - 9 км; 120 мм минометы - 8 км; 122-мм гаубица Д-30 (2С1 "Гвоздика") - 16 км; 152 мм 2С5 "Гиацинт-С" (2С3 "Акация", 2С19 "Мста-С", 2А65 "Мста-Б") - 33 км, РСЗО 9К51 "Град" - 21 км, 9К57 "Ураган" - 36 км, 9К58 "Смерч" - 70 км, РСЗО "Торнадо-Г" - 40 км, РСЗО - "Торнадо-" - 70 км, РСЗО "Торнадо-С" - 120 км; - тактические ракетные комплексы - 120 км.

5. Запрет на размещение тяжелого вооружения и военной техники в районе, который ограничен населенными пунктами Комсомольское, Кумачеве, Новоазовск, Саханка.

6. Запрет на установку новых минно-взрывных инженерных заграждений в пределах зоны безопасности. Обязательства на снятие ранее установленных минно-взрывных заграждений в зоне безопасности.

7. Запрет с момента принятия данного Меморандума полетов боевой авиации и иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), за исключением БПЛА ОБСЕ, вдоль всей линии соприкосновения сторон в зоне прекращения применения оружия на ширину не менее 30 км.

8. Развертывание в зоне прекращения применения оружия мониторинговой (наблюдательного) миссии ОБСЕ в составе групп наблюдателей Организации в течение суток с момента принятия данного Меморандума. Вышеуказанную зону целесообразно разделить на секторы, количество и границы которых согласовать в ходе подготовки к работе мониторинговой (наблюдательного) миссии ОБСЕ.

9. Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины при мониторинге ОБСЕ". Документ подписали посол Хайди Тальявини (ОБСЕ), второй президент Украины Леонид Кучма, посол РФ в Украине Михаил Зурабов, а также Александр Захарченко (ДНР) и Игорь Плотницкий (ЛНР).