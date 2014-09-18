Батальон "Азов" переформирован в полк

Об этом на своей странице в соцсети сообщил "Азов". В сообщении говорится, что батальон "Азов" расформирован, и на его базе создается оперативный полк. "Нас расширяют до полка. Поздравляем всех наших братьев и особенного нашего командира Андрея. Это лучшее признание заслуг для всех нас", - подчеркивается в сообщении.

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В "Азове" сообщили, что согласно распоряжению министра внутренних дел Арсена Авакова за выдающиеся заслуги перед родиной на базе батальона создается полк. "Батальон "Азов" стал первым из добровольческих вооруженных формирований, которое расширили до полка", - говорится в сообщении.

Кроме того, в другом своем сообщении "Азов" информирует, что командиром полка особого назначения "Азов" назначен подполковник милиции Андрей Билецкий.