Командир "Азова" говорит, что возле Мариуполя сосредоточено много техники противника

"Сегодня наши группы отобрали у противника миномет. Основную суть сегодняшнего боя брала на себя армия", - рассказал он в эфире Еспресо.TV.

"Чрезвычайно большое количество тяжелой техники противника сосредоточена в направлении на Мариуполь. Несмотря на потерю нескольких батарей, они подтягивают новые и новые. С нашей стороны тоже все таки пришло подкрепление", - добавил он.

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Командир добровольцев выразил надежду, что за время перемирия удастся обменяться пленными и похоронить погибших.

"Я надеюсь, что нет никаких договоренностей с террористами, а это тактическое перемирие для выработки цивилизованных способов войны: обмена пленных, погребение погибших. Сейчас ситуация значительно лучше, чем за последние семь-десять суток", - сказал Билецкий.