Глава ЦИК рассказал, когда начнется предвыборная кампания

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский.

Он напомнил, что согласно Конституции выборы проводятся в период 60-ти дней со дня опубликования указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины.

“Этот Указ еще не опубликован. Соответственно, избирательный процесс выборов народных депутатов 2014 года еще не начался. Он начнется на следующий день после дня опубликования соответствующего указа президента”, - сказал он.

Читайте такжеПрезидент распустил Раду и обратился к украинцам. Текст. ВидеоГлава ЦИК отметил, что такой избирательный процесс может длиться фактически от 59 дней, если указ будет опубликован 27 августа, до 53 дней.

Соответственно, отметил Охендовский, все процедуры, которые будут во время избирательного процесса совершать ЦИК и другие избирательные комиссии, будут происходить в достаточно сокращенные сроки. Он привел пример, что уже “за 53 дня до дня выборов, до 2 сентября, в Центральной избирательной комиссии должны поступить представления в состав окружных избирательных комиссий”.

Сами эти комиссии, сказал он, будут созданы за 50 дней до дня выборов, т.е. не позднее, чем 5 сентября.

Правом подавать кандидатуры в состав ОИК будут пользоваться политические партии, которые имеют фракции в парламенте, а на остальные 14 вакантных мест из 18, что является предельным составом числа членов ОИК, могут подать кандидатуры те партии, которые выдвигали избирательные списки кандидатов на последних очередных выборах народных депутатов, и таких политических партий было 22.