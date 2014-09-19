Командира "Беркута", подозреваемого в расстреле 39 майдановцев, освободили из-под стражи

Генеральная прокуратура Украины возмущена решением Печерского районного суда об освобождении из-под стражи командира роты специального назначения полка милиции особого назначения «Беркут» при ГУ МВД Украины в г. Киеве, который подозревается в расстреле 39 участников акций протеста на ул. Институтской в городе Киеве, и подготовила апелляционную жалобу на это решение.

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Об этом сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

В сообщении отмечается, что Генпрокуратура расценивает позицию Печерского районного суда как такую, которая будет способствовать уклонению от ответственности подозреваемого в преступлениях, за которые предусмотрено наказание от 10 лет до пожизненного лишения свободы.

«Основанием для освобождения стало наличие у подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений жены, троих детей и квартиры в городе Киеве, а также его положительная репутация. По мнению суда, эти обстоятельства являются гарантией того, что подозреваемый не будет уклоняться от уголовной ответственности», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Как сообщалось ранее, Генеральной прокуратурой Украины было завершено досудебное расследование и начато ознакомление потерпевших с материалами уголовного производства в отношении командира роты специального назначения полка милиции особого назначения «Беркут» при ГУ МВД Украины в г. Киеве и двух его подчиненных, которые вместе с другими правоохранителями утром 20 февраля 2014 года, выполняя преступный приказ бывших руководителей государства, неправомерно применили огнестрельное оружие и совершили убийство 39 участников акций протеста на ул. Институтской в городе Киеве.

В связи с истечением срока удержания под стражей подозреваемых следователь обратился в Печерский районный суд с ходатайствами о продлении срока удержания под стражей, учитывая объективные риски возможности их уклонения от следствия и суда.

Вместо этого, следственный судья, удовлетворив ходатайство о продлении срока удержания под стражей двум подозреваемым, освободил из-под стражи их командира, который согласно полученным следствием данным руководил расстрелом «майдановцев».

Генеральная прокуратура Украины продолжает ознакомление подозреваемых с материалами производства для направления обвинительного акта в суд.