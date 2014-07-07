ВСК: расстрелы на Майдане совершила преступная группа во главе с Януковичем

Свои выводы и все наработанные материалы ВСК сегодня направит в Генеральную прокуратуру, сообщается на сайте председателя комиссии, народного депутата от ВО "Батькивщина" Геннадия Москаля, который обнародовал отчет ВСК.

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Относительно расследования расстрелов демонстрантов 18-20 февраля в Киеве он заявил, что "временная следственная комиссия завершила расследование этих фактов, и в понедельник, 7 июля, пошлет все материалы в Генпрокуратуру".

В отчете говорится, что согласно п. 4 ст. 28 Уголовного кодекса, “преступление признается совершенным преступной организацией, если оно совершено стойким иерархическим объединением нескольких лиц (5 и более), члены, или структурные части которого по предварительному сговору организовались для совместной деятельности с целью совершения тяжких или особо тяжкий преступлений участниками этой организации, или руководства, или координации преступной деятельности других лиц, или обеспечения функционирования как самой преступной организации, так и других преступных групп”.

"Комиссия пришла к заключению, что руководителем данной преступной организации является бывший президент Виктор Янукович", - говорится в отчете и отмечается, что он как на то время верховный главнокомандующий вооруженных сил, которому были подчинены воинские формирования внутренних войск, не применил никаких мер, предусмотренных ст. 106, 107 Конституции, для прекращения противостояния, что привело к многочисленным жертвам среди граждан.

В эту преступную организацию, по данным комиссии, входили: весь состав Кабинета министров, который 22 января 2014 года проголосовал за противоправные постановления №12, 13, 14 (на сегодняшний день отмененные Окружным административным судом Киева); тогдашние: министр внутренних дел Виталий Захарченко, командующий внутренними войсками Станислав Шуляк, заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, заместитель начальника Главного управлени (ГУ) МВД в Киеве Валерий Мазан, заместитель начальника ГУ МВД в Киеве Петр Фетчук, начальник управления общественной безопасности ГУ МВД в Киеве Олег Мариненко, начальник спецподразделения "Беркут" ГУ МВД в Киеве Сергей Кусюк, председатель СБУ Александр Якименко, первый заместитель председателя СБУ Владимир Тоцкий, начальник спецподразделения "Альфа" СБУ Олег Присяжный, начальник Антитеррористического центра СБУ Андрей Меркулов, первый заместитель министра Кабинета министров Владислав Забарский, весь состав оперативного штаба, который был создан приказом Александра Якименко для проведения антитеррористической операции; полный состав судей Печерского районного суда Киева, которыми было вынесено заведомо неправосудное постановление №757/27190/13-Ц от 9 декабря 2013 года; должностные лица Киевского городского совета, которые в нарушение ст. 33 Конституции подали иск в Печерский райсуд Киева, на основании которого было вынесено решение №757/27190/13-Ц от 9 декабря 2013 года.

"Действия этих лиц подпадают под ст. 255 Уголовного кодекса "создание преступной организации", - отмечается в отчете ВСК.