В районе аэропорта Донецка продолжаются ожесточенные бои - горсовет

«С утра в районе донецкого аэропорта продолжаются ожесточенные бои. В результате боевых действий вновь сильно пострадала инфраструктура и жители Киевского района», - говорится в сообщении.

Горсовет отмечает, что «на данный момент зафиксированы попадания снарядов в многоэтажные дома по Киевскому проспекту 54 и Партизанскому проспекту 84. На местах попадания возникли пожары, ликвидацией которых занимались наряды МЧС Украины в Донецкой области. Взрывной волной выбита часть окон в домах».

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В частном секторе горят несколько домов, куда пожарные наряды не могут попасть из-за непрекращающихся обстрелов.

Следствием массированного артиллерийского обстрела северной части Киевского района стало повреждение газовых трубопроводов, говорится в сообщении.