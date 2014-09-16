СНБО: Аэропорт Донецка - плацдарм для освобождения города от боевиков

Украинские военные удерживают аэропорт Донецка, поскольку он является плацдармом для освобождения города от боевиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«На сегодняшний день и за последние несколько суток именно аэропорт Донецка сейчас является наиболее обстреливаемым объектом», - заявил он.

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Лысенко отметил, что «украинские военные его удерживают, есть целесообразность его удержания, эта целесообразность сформулирована руководством штаба АТО».

Представитель СНБО объяснил, что аэропорт «является одним из самых удобных плацдармов, с которого украинские военные могут начать наступление на Донецк и его освобождение».