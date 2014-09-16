СНБО: Аэропорт Донецка - плацдарм для освобождения города от боевиков
Аэропорт Донецка сейчас является наиболее обстреливаемым объектом.
Украинские военные удерживают аэропорт Донецка, поскольку он является плацдармом для освобождения города от боевиков.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«На сегодняшний день и за последние несколько суток именно аэропорт Донецка сейчас является наиболее обстреливаемым объектом», - заявил он.
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Лысенко отметил, что «украинские военные его удерживают, есть целесообразность его удержания, эта целесообразность сформулирована руководством штаба АТО».
Представитель СНБО объяснил, что аэропорт «является одним из самых удобных плацдармов, с которого украинские военные могут начать наступление на Донецк и его освобождение».