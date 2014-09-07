К Мариуполю стянуты дополнительные войска - Аваков

Об этом написал глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Facebook после российской атаки на окраинах города.

"Мариуполь есть и будет украинский. В настоящий момент укрепляется. Туда подведены дополнительные войска. В том числе 1-я Оперативная бригада Нацгвардии. Не надо паниковать - решимость и готовность отстоять Мариуполь полная", - написал он.

Читайте такжеШтаб обороны Мариуполя: ситуация под контролем, стрельба затихлаПо его словам, россияне произвели как минимум 16 выстрелов из "Града".

"А те 16 выстрелов градом с российской территории, что около часа назад были зафиксированы - скотство и нарушение режима прекращения огня со стороны россии. Вы удивлены, что путин вероломен? Это не отменяет нашей решимости отстоять Мариуполь!", - заявил Аваков.