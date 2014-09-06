Российские войска нарушили перемирие и обстреляли окрестности Мариуполя

Об этом собщает местное издание 0629 со ссылкой на очевидцев.

В штабе обороны Мариуполя заявили, что по состоянию на 00:20 стрельба прекратилась, ситуация под контролем.

По состоянию на 00:30 пользователи соцсетей сообщают, что горит школа №69.

По состоянию на 23.43 горели строения возле автозаправки "ТНК" на "Восточном" и была слышна автоматная стрельба.

Через несколько минут заправка "ТНК" взорвалась. Загорелись станция "скорой помощи" и АТП.

Ранее около 22.30 в микрорайоне "Восточном" в Мариуполе стали слышны залпы тяжелых орудий.

Как пояснили в пресс-службе батальона "Азов", военные действия происходят в районе поселка Широкино. По украинским позициям стреляют российские войска, украинцы в ответ не стреляют.

Читайте такжеКомандир "Азова" говорит, что возле Мариуполя сосредоточено много техники противникаВ батальоне подчеркнули, что опасности для Мариуполя нет. Вероятнее всего, боевики пытаются запугать украинцев.

Сегодня днем пресс-служба "Азова" официально заявила, что Мариуполь и поселок Широкино находятся под контролем украинской армии. ДНР контролирует Новоазовск.

Около 23.00 батальон "Азов" сообщил на своей странице в "Фейсбук", что в окрестностях Мариуполя стреляют "Грады".