Что будет с украинско-российскими отношениями, если Украина будет заботиться о собственной безопасности

Недавно в Киеве состоялся круглый стол на тему «Экономические последствия евроатлантичного выбора Украины». В частности, речь шла о том, как повлияет будущее вступление Украины в НАТО на российско-украинские экономические отношения. Участие в обсуждении приняли политики и ведущие политические эксперты. Григорий Перепелица, директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД: РОССИЯ УЖЕ СИДИТ В ОЧЕРЕДИ НА ЗАКАЗЫ ИЗ НАТО

Североатлантический альянс не является экономической организацией – в отличие от ЕС. И особых требований относительно экономики, за исключением общих принципов рыночной экономики, НАТО не выдвигает.

Потому если отбросить политические спекуляции и запугивания относительно России, то можно сказать, что никаких прямых – позитивных или негативных – последствий от членства в Альянсе Украина иметь не будет.

Но будут, конечно, опосредствованные последствия.

Эти опосредствованные последствия являются, безусловно, позитивными. Даже сейчас от сотрудничества с НАТО мы получаем позитивный экономический эффект. Скажем, НАТО финансирует нам программу по утилизации устаревших вооружений, НАТО было готово финансировать программу уничтожения противопехотных мин, НАТО также дает нам большую техническую помощь для реформирования вооруженных сил: проведения тренировок, оборудования полигонов. Это и является конкретным выражением экономического эффекта от сотрудничества с НАТО.

Зададим себе простой вопрос: почему бывшие страны Варшавского договора, которые входили в социалистический лагерь, так стремились и стучали в двери НАТО? Какая была военная угроза для этих стран в 90-е годы? Никакой непосредственной военной угрозы для них не было. И даже, если Россия иногда выступает с угрозами нанести удар, она никогда не пойдет на этот шаг, потому что заинтересованная в сохранении климата общеевропейской безопасности. То есть можно констатировать, что реальной угрозы со стороны России для этих стран не было. Тогда же почему эти страны вступили в НАТО? А потому, что это просто экономически выгодно. В первую очередь потому, что система коллективной обороны намного дешевле, чем индивидуальная оборона.

Взглянем на реальные экономические требования со стороны Альянса. Это требование относительно пол процента военного бюджета страны в коллективный бюджет Альянса. Что для нашего гражданина означает 1 гривню в год. Это и будет наш экономический взнос в гарантии коллективной безопасности. И до трех процентов ВВП – но это просто по желанию, это не является четким требованием. Есть страны, которые тратят 1,5 процента ВВП, а есть страны, что 5 и процентов, например, Турция. Но в целом – до 3 процентов.

Если говорить о других альтернативных относительно НАТО вариантах, то, в частности, может идти речь об оформлении индивидуальной обороны. Вопрос в том, какой уровень гарантий безопасности мы хотим иметь? Такой, как в Таджикистане или Узбекистане, как ли в европейских странах – членах НАТО? Если хотим иметь такой уровень безопасности и обороны, как они, то должны увеличить наш оборонный бюджет приблизительно в пять раз.

А для чего нам увеличивать оборонный бюджет в пять раз? В первую очередь для воссоздания военной инфраструктуры, которая обеспечивала бы оборону Украины по всем параметрам.

Во-вторых – для восстановления и реконструкции оборонно-промышленного комплекса, который должен обеспечивать вооруженные силы и потребности обороны страны не на 5 процентов, как сейчас, а на 90 процентов.

В-третьих – для возврата от профессиональной армии к общей военной обязанности, потому что той профессиональной маленькой армией, которую мы имеем или собираемся иметь, мы не способны выполнить весь комплекс заданий относительно обороны страны.

Опыт показывает, что при условии членства в НАТО растут иностранные инвестиции. Конечно, НАТО прямо не инвестирует средства в страны Альянса, но создает политическую стабильность, тот климат безопасности, который является очень благоприятным для вложения иностранного капитала.

Много из нас были на Канарах, видели, какой там рай... Но до членства в НАТО никакого рая там не было. После вступления в НАТО в Испанию пришли американские инвестиции – около 160 миллиардов долларов. Венгрия получила 48 миллиардов, Польше были списаны долги более чем на 30 миллиардов долларов.

Членство в НАТО приближает нас к членству в ЕС – и это аксиома.

Относительно минусов от вступления Украины в НАТО.

Мы слышали запугивания о том, что оборонный комплекс Украины ляжет полностью, мы потеряем его и все такое. Допустимо, Россия, в случае вступления Украины в Альянс, прекратила сотрудничество с нами. Не будем забывать, что 50 процентов комплектующих, которые Россия получает за пределами своей страны, идут из Украины. Это означает резкий удар по военному производству Российской Федерации. Пойдет ли Россия на такой шаг с Украиной? Я думаю, что нет, потому что это будет очень большая проблема для самой России.

Что важно для России? Поиск новых технологий, которых нет ни в Украине, ни в России. А где они есть? Они есть на Западе. Россия ищет новые рынки сбыта для своего военного производства, и эти рынки опять же есть только на Западе.

Если мы остаемся далее поставщиками российских комплектующих и Россия интегрируется в систему военно-промышленной препарации НАТО, то тогда мы будем поставщиками вооружений, которые Россия будет изготавливать для стран НАТО. И ноу-хау нам не видать!

Сегодня происходит модернизация вооружений стран НАТО. Стоимость такой модернизации ежегодно составляет два миллиарда евро. Россия уже сидит в Брюсселе и пытается приобрести проекты по модернизации, и она их приобретет, но без Украины.

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий: ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ ИЗМЕНЯТСЯ НЕ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ, НО ТОРГОВЛЯ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ У Украины есть три варианта внешнеполитического выбора: союз с Россией и, соответственно, вступление в систему безопасности при участии России и стран Договора коллективной безопасности. Этот вариант в Украине сегодня не воспринимается никем, даже сторонниками тесных связей с Россией.

Второй вариант – нейтралитет, внеблоковый статус.

Третий – вступление Украины в НАТО.

При вступлении в НАТО мы будем входить в систему коллективной безопасности. Украина не имеет собственной системы безопасности, ее нужно создавать. И нам, безусловно, нужно вступать в НАТО. С экономической точки зрения, конечно, мы теряем какие-то кооперационные связи, возможно, машиностроительный комплекс Украины, который достаточно тесно связан с Россией.

А что мы приобретаем? Первое – вступление Украины в НАТО и даже План действий относительно приобретения членства стимулирует снижение политических рисков в Украине, а это способствует привлечению инвестиций. Так было в Румынии, Польше, Чехии. Вкладчики капиталов понимают, что попадают под зонтик безопасности НАТО.

Нельзя сказать, что ПДЧ – это просто переход на военные стандарты НАТО, это в первую очередь стандарты организации государства, которые предусматривают и борьбу с коррупцией, и ликвидацию теневых схем, и прозрачность бюджетных параметров, то есть это реформы.

Отношения с Россией, конечно, изменятся – и не в лучшую сторону. Хотя торговые отношения и дальше будут развиваться, потому что Украина и Россия очень серьезные торговые партнеры. Не думаю, что Россия будет закрывать рынки перед украинскими производителями.

Военные отношения между этими странами улучшаться не будут, особенно сначала: будет период охлаждения, но торговля не пострадает. На российский рынок поставляют свою продукцию предприятия украинской продовольственной промышленности: молоко, сыры, конфеты и так далее. А это России выгодно, потому что у нее есть рост продовольственной инфляции, и чтобы бороться с этой инфляцией, нужно насыщать внутренний рынок.

Потому невзирая на военно-политическое охлаждение, торговля будет продолжаться. Хотя Россия может поставить пакет непростых вопросов, в том числе и относительно Крыма. Но у Украины есть адекватный ответ – Черноморский флот, его выведение из Севастополя.

То есть нас ожидают непростые времена, но не нужно их бояться. В конце концов эти проблемы когда-то все равно они выйдут на поверхность. Поэтому лучше их решать сейчас.

Василий Киселев, народный депутат (Партия регионов): ВСТУПЛЕНИЕ В НАТО УДАРИТ ПО ВЫСОКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ Политическая составляющая часть этого вопроса имеет очень высокую цену.

Наши противники упрекают нас в том, что Партия регионов голосовала за закон о национальной обороне, в котором есть пункт 8, где речь идет о вступлении Украины в НАТО. Но они не говорят, что в этом самом пункте после запятой написано: «...если это не противоречит партнерству с Российской Федерацией и с другими странами СНГ». И мы сейчас должны говорить о том, что, когда принимались законы относительно НАТО, то была совсем иная ситуация в мире, чем сегодня. Для Украины была реальная угроза терроризма, и потому Украина принимала участие и в учебе с НАТО, и вступила в «Партнерство ради мира». Конечно, для этого нужно было принять ряд законов, но в настоящее время ситуация изменилась кардинальным образом.

Недавно из генштаба НАТО поступили очень серьезные заявления в адрес России: они не исключают, что в случае необходимости нанесут превентивный ядерный удар. И сегодня идти в какой-то военный блок – это самоубийство, а наиболее безопасными являются внеблоковые страны.

Я внимательно прочитал стратегию НАТО, выучил шесть томов ПДЧ. В пункте втором «Вооружения и армия ПДЧ» написано: «Вооруженные Силы Украины принимают участие в военных операциях Альянса». То есть в случае присоединения Украины к ПДЧ, наши войска уже будут в подчинении НАТО.

На сегодня в России уже есть указ, по которому оборудование авиационной компании «мотор Січ» в Украине не будет закупаться. И это будет очень сильная потеря для Украины.

Россия также заявила, что у нее исчез интерес к возобновлению самолета АН-124 «Руслан», она отказалась от АН-70 и фактически уже отказались от АН-130. А это миллиарды в бюджет государства. Вступление Украины в НАТО серьезно ударит по высокотехнологичным, наукоемким ветвям государственной экономики. Мы потеряем кадры, которые возобновить практически невозможно.

Не думаю, что мы будем получать льготный газ. Сегодня мы приближаемся к тому, что у нас будут такие же цены, как во всей Европе. Если нас переведут на цены на газ по европейским расценкам, то некоторые отрасли, в первую очередь химическая и металлургическая, будут вынуждены просто выживать.

Сегодня 27 процентов товарооборота, который мы имеем с Россией, будет сокращен. Те тридцать миллиардов, которые мы хотим получить в этом году при таком развитии событий и таком настойчивом движении Украины к НАТО, мы никогда не увидим.

Сергей Таран, директор Международного института демократии: РОССИЯ ТОЛЬКО БУДЕТ УКРЕПЛЯТЬ ОТНОШЕНИЯ С УКРАИНОЙ

Экономические последствия евроатлантического выбора Украины являются однозначно позитивными. Ведь богатство страны определяется в первую очередь не наличием энергоресурсов или полезных ископаемых, а эффективными государственными институтами. Посмотрите, как живут в Японии, Нидерландах – а это страны, в которых очень мало природных ресурсов. А возьмите Иран или Россию, где чрезвычайно богатые месторождения полезных ископаемых, но очень неэффективные государственные институты.

ПДЧ и будущая интеграция Украины в НАТО – это в первую очередь внутренние реформы в стране, которые НАТО выдвигает. Из них лишь 20 процентов касается армии и безопасности, а 80 процентов – это требования относительно реформ правовой системы, системы государственного управления. И это является основой, потому что, если у нас будет изменена система государственного управления, мы получим намного более эффективную систему экономики и политики.

Спекуляции относительно экономических потерь являются действительно спекуляциями. От Украины никто не хочет денег. Об этом даже смешно говорить. От Украины требуют реформ.

Есть еще такое понятие как бренд страны. Украине сейчас нужно менять свой имидж, потому что она воспринимается как нестабильная страна. Но мы не знаем ни одной страны, которая входит в НАТО, чтобы она нестабильной. Небольшим исключением является Турция, но замечу, что доверие к ней после вступления в НАТО значительно выросло.

Все восточноевропейские страны, которые вступали в НАТО, имели эту самую проблему с Россией относительно экономических потерь. Но после того, как они вступили в НАТО, их экономические отношения с Россией только укрепились. Россияне поняли, что намного проще иметь дела с западными странами, потому что они прозрачны. Если это будет и в Украине, то Россия только будет развивать отношения с нами.

Сейчас вопрос стоит лишь в том, как отделить политику от экономики, каким образом сделать так, чтобы евроатлантическая интеграция не была предметом политических спекуляций.

Оксана Климончук