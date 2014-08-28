В Херсонской области пограничники отбили нападение диверсантов из оккупированного Крыма

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины со ссылкой на сводную информацию СНБО.

"Вчера в 20.25 пограничный наряд отдела пограничной службы «Красный Чабан» Херсонского отряда вступил в бой с диверсионно-разведывательной группой, которая двигалась по территории временно оккупированного Крыма на материковую часть Украины. Пограничники удержали позиции и заставили диверсантов вернуться на полуостров", - говорится в сообщении.

Читайте такжеРоссия перебрасывает в Украину группы разведчиков, вооруженных ПЗРК - ТымчукКроме того, по данным СНБО, вчера в 21.00 кораблем «Донбасс» Мариупольского отряда Морской охраны в районе морского порта Мариуполь был сбит российский беспилотник.