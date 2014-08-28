Песков: слухи о похоронах российских десантников требуют дополнительной проверки
Слухи о похоронах российских десантников в ряде городов, требуют дополнительной проверки.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ИТАР-ТАСС.
"Безусловно, наверняка эта информация соответствующими ведомствами проверяется, - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос. - Она (информация) нуждается в детальной проверке перед тем, как делать какие-либо заключения".
Информация об активизации российских военных у границы с Украиной не соответствует действительности, добавил он.
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Как сообщал УНИАН, в деревне Выбуты под Псковом утром 25 августа прошли похороны десантников, погибших при неизвестных обстоятельствах.
Журналист российского телеканала "Дождь" Владимир Роменский, который отправился в Псков и снял кадры на кладбище в Выбутах, столкнулся с угрозами в свой адрес от неизвестных людей, посоветовавших ему не пытаться ничего выяснить.
Журналист рассказывает, что причинами смерти, которые официально указываются в документах военных, являются инфаркт и инсульт, несмотря на то, что некоторые погибшие были совсем молодыми людьми.