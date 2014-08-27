Российские десантники: Наши СМИ нам лгут и многое недоговаривают

Российские военнослужащие, которые были задержаны на украинской территории с оружием, признали, что российские СМИ врут о ситуации в Украине.

Об этом они заявили на пресс-конференции в управлении СБУ в Киеве, передает Украинская правда.

"Мы удивлены тем, что мы реально увидели своими глазами. Если бы я не побывал здесь, то я бы до сих пор, наверное, верил тому, что показывают в российских новостях... Побывав здесь, мы поняли, что нам очень много недоговаривают", – сказал младший сержант Егор Почтоев, отвечая на вопрос журналистов о том, встретили ли русские в Украине нацистов.

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"У нас в интернете, по спутниковому телевидению, показывают совсем другое, не то, что происходит в действительности. Мы то, что происходит на самом деле, увидели своими глазами... Мы это осознаем, что все на самом деле не так, как показывают по телевидению. А как это объяснить тем, кто смотрит телевизор – неизвестно ", – добавил ефрейтор Иван Романцев.

В конце пресс-конференции руководитель группы старший сержант Владимир Савастеев признал, что украинские войска защищают свою землю.

"Позвольте сказать только одно. Ребята воюют за свою землю", – сказал он.