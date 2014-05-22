Российские СМИ являются одним из ключевых элементов гибридной войны против Украины - Парубий

Секретарь СНБО Андрей Парубий заявляет, что информационная война против Украины, развязанная в российских СМИ, является одной из составляющих гибридной войны, которую Россия ведет против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции.

“Самым ключевым гибридной войны являются информационные атаки с привлечением СМИ для проведения информационной работы на нашей территории. Потому сегодня российские СМИ действуют не как свободная пресса, а как воинское подразделение, которое имеет целью с помощью геббельсовской пропаганды убедить мир о неучастии России в противостоянии”, - сказал Парубий.

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В связи с этим он отметил, что двух журналистов российского телеканала “Лайфньюз”, которых задержали спецслужбы Украины, нельзя считать журналистами.

Он также подчеркнул, что если бы на территории Российской Федерации задержали иностранных журналистов, у которых в автомобиле нашли современное военное оружие, то по этому поводу не возникало бы дискуссии, кто эти люди. Также Парубий напомнил, что Украина уже имеет опыт, когда под видом журналистов действовали бандиты - это происходило во время последних парламентских выборов.

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Обращаясь к российской журналистке, которая спросила, будут ли отпущены два корреспондента телеканала “Лайфньюз”, Парубий сказал: “Давайте мы задумаемся: если бы под Петербургом была остановлена журналистская группа любого из телеканалов, и у них в багажнике авто было найдено современное вооружение, то, я думаю, что руководство Российской Федерации не дискутировало бы, журналисты они или нет. Поэтому не нужно иметь двойных стандартов. Ведь люди, которые пришли с оружием в Украину, они являются террористами, так я считаю. А относительно этих двух людей ответ дадут наши следователи”.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства обороны Украины, 18 мая украинские военные во время спецоперации задержали группу террористов, которые готовились обстрелять военный аэродром в Краматорске из переносного зенитного ракетного комплекса, и российских журналистов, которые снимали их действия.

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Позже заместитель секретаря СНБО Украины Виктория Сюмар заявила, что задержанные возле Краматорска российские журналисты являются частью террористических групп. «Так называемые «журналисты» LifeNews Олег Сидякин и Марат Сайченко являются ярким примером содействия терроризму через информационное сопровождение. Они не просто получают видео, эти «журналисты» сопровождают террористические группы и снимают нападения на украинских военных. Де-факто, они являются частью террористических групп», - отметила Сюмар. По ее словам, заключения касательно Сидякина и Сайченко готовят соответствующие украинские правоохранительные органы.