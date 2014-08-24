Пресс-центр АТО опроверг информацию о захвате террористами Тельманово

Соответствующее заявление пресс-центр АТО опубликовал на своей странице в в соцсети.

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"С самого утра террористами через российские средства массовой информации и социальные сети была распространена лживая информация о якобы захваченном террористами Северодонецке. Также, была распространена ложь о прорыве танковой группировки российских наемников из города Донецк, и окружение подразделения украинских десантников в Краснодоне. Кроме того, "виртуально" террористами был захвачен населенный пункт Тельманово Донецкой области", - говорится в сообщении пресс-центра.