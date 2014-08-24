Пресс-центр АТО опроверг информацию о захвате террористами Тельманово
14:06, 24 августа 2014Политика
3 0
Пресс-центр антитеррористической операции (АТО) опроверг информацию о захвате террористами населенного пункта Тельманово в Донецкой области.
Пресс-центр АТО опроверг информацию о захвате Тельманово / фото пресс-служба Министерства обороны
Соответствующее заявление пресс-центр АТО опубликовал на своей странице в в соцсети.
Читайте такжеСМИ: террористы напали на блокпост сил АТО под Мариуполем и захватили Тельманово
"С самого утра террористами через российские средства массовой информации и социальные сети была распространена лживая информация о якобы захваченном террористами Северодонецке. Также, была распространена ложь о прорыве танковой группировки российских наемников из города Донецк, и окружение подразделения украинских десантников в Краснодоне. Кроме того, "виртуально" террористами был захвачен населенный пункт Тельманово Донецкой области", - говорится в сообщении пресс-центра.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter