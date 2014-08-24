В Донецке при артобстреле поврежден морг

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета. Сегодняшняя ночь в Донецке прошла напряженно, звуки залпов и взрывов раздавались во всех районах города. По информации Управления ГСЧС в Донецкой области, за минувшие сутки из-за артобстрелов в городе возникло 13 пожаров, 9 из которых - в жилых домах частного сектора. Перебит газопровод в районе Казенного завода химических изделий.

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Ситуация с элекстроснабжением в Донецке остается сложной, за ночь обесточены 7 трансформаторных подстанций в поселке Авдотьино и 19 трансформаторных подстанций в Админпоселке.

Из-за вчерашнего обстрела Калининского района до сих пор не восстановлено движение троллейбусов по маршрутам №7 и №11. Утром не ходили троллейбусы №2 из-за неспокойной обстановки возле железнодорожного вокзала. В 9.00 движение было восстановлено. В 9.20 Кировский район подвергся артобстрелу, в частности, поселок шахты Абакумова. Также жители сообщают о залпах в микрорайонах Текстильщик и Широкий.