На Прикарпатье депутатов призвали в армию
11:06, 23 августа 2014Политика
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Депутаты Долинского райсовета на Прикарпатье получили повестки в армию.
Депутаты получили повестки / УНИАН
Как сообщает ТСН, военный комиссар принес повестки потенциальным призывникам на их рабочее место - в сессионный зал районного совета, где раздал документы каждому лично в руки.
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На Прикарпатье депутатов призвали в армию
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