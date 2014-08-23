На Прикарпатье депутатов призвали в армию

11:06, 23 августа 2014
Политика
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Депутаты Долинского райсовета на Прикарпатье получили повестки в армию.

УНІАН

Как сообщает ТСН, военный комиссар принес повестки потенциальным призывникам на их рабочее место - в сессионный зал районного совета, где раздал документы каждому лично в руки.

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