На Прикарпатье депутатов призвали в армию

Как сообщает ТСН, военный комиссар принес повестки потенциальным призывникам на их рабочее место - в сессионный зал районного совета, где раздал документы каждому лично в руки.

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