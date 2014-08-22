Российский гумконвой выехал в сторону Луганска без завершения проверки груза
11:55, 22 августа 2014Политика
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Президент РФ Владимир Путин в курсе, что гуманитарная колонна начала движение в сторону Луганска, сказал в пятницу пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков радиостанции «Коммерсант FM».
REUTERS
Песков при этом отказался прокомментировать, на каком уровне было принято решение и обсуждалось ли это с украинской стороной и ополченцами.
Читайте такжеРФ должна договориться с террористами о безопасности гуманитарного конвоя - Госдеп СШАМИД РФ ранее в пятницу сообщил, что Москва приняла решение начать движение конвоя с гуманитарным грузом в сторону Луганска и предостерегает от каких-либо попыток сорвать сугубо гуманитарную миссию.
В пятницу корреспондент РИА Новости сообщил, что первая партия грузовиков с гуманитарной помощью из РФ пересекла границу с Украиной и заехала на украинский КПП «Изварино». Грузовики с гумпомощью выстроились в колонну на территории КПП.
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