Российский гумконвой выехал в сторону Луганска без завершения проверки груза

Песков при этом отказался прокомментировать, на каком уровне было принято решение и обсуждалось ли это с украинской стороной и ополченцами.

Читайте такжеРФ должна договориться с террористами о безопасности гуманитарного конвоя - Госдеп СШАМИД РФ ранее в пятницу сообщил, что Москва приняла решение начать движение конвоя с гуманитарным грузом в сторону Луганска и предостерегает от каких-либо попыток сорвать сугубо гуманитарную миссию.

В пятницу корреспондент РИА Новости сообщил, что первая партия грузовиков с гуманитарной помощью из РФ пересекла границу с Украиной и заехала на украинский КПП «Изварино». Грузовики с гумпомощью выстроились в колонну на территории КПП.