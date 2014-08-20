Financial Times: Порошенко и Путин собираются провести переговоры

В статье, которая называется «Порошенко и Путин собираются провести переговоры», опубликованной в британской газете Financial Times, Катрин Хилле сообщает о том, что президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин встретятся на следующей неделе в Минске в рамках саммита с участием представителей Таможенного союза, ЕС и Украины. Это будет первая встреча двух лидеров после короткого разговора в Нормандии в начале июня во время празднования 70-й годовщины высадки союзных войск.

Киев и Москва подтвердили участие президентов во встрече 26 августа, о проведении которой впервые сообщил Казахстан на прошлой неделе. «Состоится ряд двусторонних встреч», – сообщили в Кремле.

Эта конференция будет еще одной попыткой достичь дипломатического решения украинского кризиса. Встреча глав администраций Путина и Порошенко в прошлую пятницу была свидетельством того, что такие усилия будут предприниматься. Тем не менее, министры иностранных дел России, Украины, Германии и Франции не смогли добиться прогресса в поиске политического решения конфликта во время переговоров, которые состоялись в Берлине в воскресенье.

Кремль пока не сообщил, проведет ли Владимир Путин двусторонние переговоры с Петром Порошенко в Минске, но высокопоставленный чиновник российского правительства отметил, что диалог на высшем уровне необходим, учитывая продолжающийся гуманитарный кризис в восточной Украине.

Напряжение увеличилось в прошлую пятницу после того как Россия в одностороннем порядке попыталась отправить конвой из более 270 грузовиков с гуманитарной помощью, предназначенной для жителей восточной Украины. Решение Москвы вызвало в Киеве и на Западе подозрения о том, что Россия готовится к вторжению.

Международный Комитет Красного Креста впоследствии подтвердил, что в грузовиках находится только гуманитарный груз. Тем не менее, конвой остается заблокированным на границе, поскольку украинское правительство и пророссийские мятежники еще не дали гарантий для безопасного передвижения грузовиков.