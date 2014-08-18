Под прикрытием "гуманитарки" РФ создает коридор для поставки оружия боевикам - Турчинов

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов сегодня во время совместной пресс-конференции спикеров парламентов стран NB-8 в г. Паланга (Литовская Республика), сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

По словам Турчинова, представители России, спекулируя даже на гуманитарной помощи, прибегают к провокациям. Он объяснил, что российский гуманитарный конвой - «скорее, «фейковый» формат, основная часть которого состоит из воды и соли».

«На востоке нет проблемы с водой, и именно в Донецкой области, в Артемовске, добывают наибольшее количество соли в Европе», - сказал он.

Читайте такжеОБСЕ осмотрит российскую гуманитарку 18-19 августа - СНБОРуководитель парламента отметил, что формат «гуманитарной помощи», которую предлагает Россия, не учитывает проблем востока, а создается исключительно для поставки оружия боевикам.

«Вот формат их гуманитарной помощи. Это помощь смерти», - подытожил он, добавив, что этим «фиговым листком» Россия не сможет прикрыть свою агрессию.