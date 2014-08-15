СМИ: Евросоюз готовит личную встречу Порошенко и Путина

11:12, 15 августа 2014
Политика
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Дипломатические источники в Брюсселе утверждают, что в рамках трехсторонних переговоров между Украиной, ЕС и Россией должна состояться личная встреча украинского и российского президентов.

REUTERS

Об этом сообщил в "Твиттере" брюссельский корреспондент Wall Street Journal Лоренс Норман, передает "Украинская правда". "Жозе Мануэл Баррозу собирается провести консультации с Порошенко и Путиным по газовым и торговым вопросам. Мне сообщили, что это будет включать непосредственные трехсторонние переговоры (лидеров Украины, России и Евросоюза)", - написал Лоренс Норман в ночь на 15 августа, после анонса консультаций со стороны ЕС.

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Позже он добавил отдельным твитом, что информацию о прямой встрече президентов подтвердил "второй высокопоставленный чиновник из ЕС".

​В настоящее время реакция украинской стороны на такую перспективу остается неизвестной, поскольку договоренность о трехсторонних консультациях была достигнута в телефонном разговоре Жозе Мануэла Баррозу и Владимира Путина, без участия Петра Порошенко.

Надо отметить, что Евросоюз начал договариваться о трехсторонней встрече на фоне очередной эскалации ситуации на востоке. В частности, 14 августа ряд мировых изданий сообщил о колонне военной техники, которая перешла с территории России в Украину. Согласно распространенным снимкам, в ее состав входят БТРы и машина с ЗРК "Бук". Также сообщалось о перемещении танков.

Как сообщал УНИАН, первая и до настоящего времени единственная встреча президентов Украины и России состоялась в июне в Нормандии при посредничестве лидеров Германии и Франции. Однако трехсторонних переговоров Украины, России и Евросоюза до сих пор не было.

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