СМИ: Евросоюз готовит личную встречу Порошенко и Путина

Об этом сообщил в "Твиттере" брюссельский корреспондент Wall Street Journal Лоренс Норман, передает "Украинская правда". "Жозе Мануэл Баррозу собирается провести консультации с Порошенко и Путиным по газовым и торговым вопросам. Мне сообщили, что это будет включать непосредственные трехсторонние переговоры (лидеров Украины, России и Евросоюза)", - написал Лоренс Норман в ночь на 15 августа, после анонса консультаций со стороны ЕС.

Читайте такжеПутин и Порошенко пожали друг другу руки на встрече в Нормандии - Reuters

#EU Barroso to hold "consultations" with #Putin#Poroshenko on Gas, Trade Issues, EU announces. Am told that will include direct 3-way talks — laurence norman (@laurnorman) 14 августа 2014

Позже он добавил отдельным твитом, что информацию о прямой встрече президентов подтвердил "второй высокопоставленный чиновник из ЕС".

A second #EU official confirms Putin, Poroshenko, @BarrosoEU talks will include direct meeting between three. no further details yet. — laurence norman (@laurnorman) 14 августа 2014

​В настоящее время реакция украинской стороны на такую перспективу остается неизвестной, поскольку договоренность о трехсторонних консультациях была достигнута в телефонном разговоре Жозе Мануэла Баррозу и Владимира Путина, без участия Петра Порошенко.

Надо отметить, что Евросоюз начал договариваться о трехсторонней встрече на фоне очередной эскалации ситуации на востоке. В частности, 14 августа ряд мировых изданий сообщил о колонне военной техники, которая перешла с территории России в Украину. Согласно распространенным снимкам, в ее состав входят БТРы и машина с ЗРК "Бук". Также сообщалось о перемещении танков.

Как сообщал УНИАН, первая и до настоящего времени единственная встреча президентов Украины и России состоялась в июне в Нормандии при посредничестве лидеров Германии и Франции. Однако трехсторонних переговоров Украины, России и Евросоюза до сих пор не было.