Террористы обстреляли пассажирский автобус Донецк-Ростов
13:57, 09 августа 2014Политика
17 0
Автобус с пассажирами следовал рейсом Донецк - Ростов.
Потери среди пассажиров уточняются / Фото УНИАН
Вчера, 8 августа, террористы обстреляли пассажирский автобус, следовавший рейсом Донецк - Ростов.
Читайте такжеТеррористы утром обстреляли Донецк, обстановка в городе напряженная
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.
Читайте такжеВ Донецке продолжаются бои, погиб один мирный житель
При этом Лысенко заметил, что потери среди пассажиров уточняются.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter