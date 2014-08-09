Террористы обстреляли пассажирский автобус Донецк-Ростов

13:57, 09 августа 2014
Политика
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Автобус с пассажирами следовал рейсом Донецк - Ростов.

Фото УНИАН

Вчера, 8 августа, террористы обстреляли пассажирский автобус, следовавший рейсом Донецк - Ростов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

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При этом Лысенко заметил, что потери среди пассажиров уточняются.

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