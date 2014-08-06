МИД до вечера ждет объяснений России относительно военных учений возле украинской границы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель директора Департамента политики и коммуникации Министерства иностранных дел Украины Василий Зварич.

По его словам, в соответствии с положениями Венского документа, ответ должен быть отправлен в течение 48 часов с момента получения запроса.

Читайте такжеТуск: Россия может вести в Украине войну без правилКак сказал Зварич, МИД не ожидает содержательного ответа со стороны России, поскольку она уже неоднократно игнорировала принятые на себя обязательства.

“В то же время мы надеемся, что наши запросы привлекут внимание других стран-участниц ОБСЕ и станут важным индикатором агрессивных подготовок, осуществляемых Россией в отношении Украины”, - отметил Зварич.

Читайте такжеНамерение Франции продать России “Мистрали” ставит под угрозу Черноморский регион - МИД Он объяснил, что в связи с тем, что РФ объявила о проведении в течение 4-8 августа масштабных военно-воздушных учений, украинская сторона опять направила в Россию запрос с требованием дать объяснение цели этих учений.