Милиция назвала основные версии убийства Бабаева

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель начальника милиции Полтавской области Андрей Балонь сегодня на пресс-конференции в Кременчугском горотделе милиции сообщил, что правоохранители рассматривают три основные версии убийства мэра.

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«У нас есть несколько рабочих версий. Основные - это профессиональная деятельность, предпринимательская деятельность и версия совершенного убийства из-за личной неприязни и отношений», - заявил Балонь.

Он также сообщил, что в мэра стреляли в спину двумя картечами и одной пулей из глаткоствольного оружия калибра 20 мм. Судмедэксперты вытащили из тела мэра 12 дробинок.

Кроме того, в милиции сообщили, что почерки убийства мэра Бабаева и судьи Автозаводского районного суда города Кременчуга Александра Лободенко схожи.

Как сообщал УНИАН, 26 июля около 10.00 мэр Кременчуга Олег Бабаев выехал из дома на машине и подъехал к мусорному контейнеру на ул. Сумская, 46, чтобы выбросить мусор, и был убит выстрелами в спину из огнестрельного оружия. Убийство мэра квалифицировано правоохранительными органами как преднамеренное убийство, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц.

Народный депутат Сергей Каплин заявил, что считает, что Бабаева убили, прежде всего, из-за того, что он был потенциальным губернатором.

Вечером, 11 февраля, возле подъезда своего дома двумя выстрелами был ранен 34-летний судья Автозаводского районного суда города Кременчуга Александр Лободенко. В ночь на 12 февраля он умер в больнице. Уголовное производство по этому факту расследуется органами внутренних дел по ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ст. 379 (убийство судьи в связи с его деятельностью, связанной с осуществлением правосудия) Уголовного кодекса Украины. Следствие рассматривает несколько версий, одна из которых – профессиональная деятельность.