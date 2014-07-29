В Кременчуге на похороны Олега Бабаева пришли около 50 тысяч человек

Как передает корреспондент УНИАН, по данным милиции, в церемонии прощания и похоронах приняли участие около 50 тысяч человек.

Проститься с убитым приехали председатель Полтавского облсовета Петр Ворона, вице-губернаторы Роман Толстый и Олег Пругло, бывший мэр Киева Александр Попов, экс-мэр Полтавы Андрей Матковский, экс-председатель Полтавского облсовета Иван Момот, экс-вице-губернаторы Полтавской области, народные депутаты и другие.

Среди нескольких сотен венков были венки от Верховной Рады, Кабинета Министров Украины, Федерации футбола Украины, Федерации профсоюзов Украины, мэра Киева Владимира Кличко и др.

Читайте такжеПрокуратура переквалифицировала дело об убийстве мэра КременчугаВыступая на церемонии прощания, народный депутат Константин Жеваго назвал Бабаева "большим человеком", "великим спортсменом", который внес огромный вклад в законодательство страны.

"Ушел мэр, который взял груз обещаний, и нес его. Если бы не пуля в спину, то все бы выполнил. Он был крупным спортивным функционером. Достижения "Ворсклы" (убитый был президентом футбольного клуба ”Ворскла” - УНИАН) с его времен крупнейшие. Он был строителем города, семьи, государства. Мы скорбим. Делу поиска злодеев, которые оборвали его жизнь, заказали его, посвятим все ресурсы и, думаю, что виновные будут наказаны. Мы должны это сделать в честь его, города, семьи. Олег очень хотел, чтобы мы сделали, как он планировал в городе", - сказал депутат.

"Это был лучший мэр в городе, а, может, и во всей Украине, - отметил на траурном митинге Ворона. - Преступник должен быть найден, и его жизнь должна превратиться в ад!".

Читайте такжеУбитый мэр Кременчуга мог стать "серьезной опорой для президента" на Полтавщине - депутатПосле митинга епископ Кременчугский и Лубенский Николай отслужил заупокойный молебен.

Бабаева хоронили под залпы салюта и Гимн Украины.

Как сообщал УНИАН, 26 июля около 10.00 в мэра Кременчуга Олега Бабаева стреляли из огнестрельного оружия возле контейнера для мусора по ул. Сумской, 46. От полученных ранений Бабаев погиб на месте.

Бабаев родился 21 октября 1965 года в Курске. Был народным депутатом Украины VI созыва, членом фракции ”Блок Юлии Тимошенко”. Президент футбольного клуба ”Ворскла”. На посту мэра Кременчуга работал с ноября 2010 года.