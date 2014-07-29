Die Welt: Никаких признаков изменения курса: Россия твердо остается в украинском кризисе

Об этом пишет Юлия Смирнова в своей статье «Никаких признаков изменения курса: Россия твердо остается в украинском кризисе» на сайте Welt.de.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров показал себя вчера твердым, как сталь, и заявил, что не понимает, чего Запад хочет от России. «Наши западные коллеги повторяют: Россия должна изменить свою политику. Пока она ее не изменит, будут санкции», сказал он. «И что имеется в виду под изменением политики, я не знаю».

С начала кризиса в Украине слова и действия московского правительства существенно расходятся. В то время, как российские дипломаты и президент Владимир Путин повторяют, что Москва хочет мира в Украине, сепаратисты в Луганской и Донецкой областях получают поддержку от Кремля. После крушения самолета расхождение в словах и делах Кремля стало настолько очевидным, что старая тактика Москвы больше ничего не может принести. Но, тем не менее, ее продолжают использовать.

Давление увеличилось после того, как США опубликовали спутниковые снимки, которые должны доказать прямое вмешательство российской армии в войну на востоке Украины. Фотографии показывают ракетные пусковые установки и гаубицы на российской стороне границы и ударные кратеры на украинской стороне. По данным США, российские ракеты обстреливали украинскую армию между 21 и 26 июля. Украинская армия, в свою очередь, в течение многих недель пыталась взять под контроль российско-украинскую границу, а также остановить поток боевиков и оружия из России.

Россия категорически отрицает эти обвинения. Сенатор Любовь Глебова из Комитета по иностранным делам Совета Федерации назвала эти обвинения "абсурдными", "бесстыдными" и "безответственными". Министр иностранных дел Лавров имел возможность в это воскресенье, прямо обсудить ситуацию со своим американским коллегой Джоном Керри, но, очевидно, оба не продвинулись в этом вопросе. Лавров снова отрицает, что Россия оказывает военную поддержу повстанцам в восточной Украине и снабжает их оружием, но Керри «не принял» этих заверений. Лавров заявил на следующий день на брифинге, что нет никаких доказательств, и не нужно «искать повода, чтобы наказать Россию».

Уже несколько недель назад Россия настаивала на переговорах с сепаратистами и рассчитывала тем самым, настоять на своих политических требованиях к Украине, а именно федерализации страны или статусе русского языка как второго государственного. После того как самолет МН17 предположительно сбили ракетой, сложно представить себе переговоры с сепаратистами, но даже если представить, то их позиция на переговорах была бы очень ослаблена. Россия все же пытается и дальше настаивать на переговорах. Причиной обострения кризиса является то, что украинское правительство, отказывается «уважительно говорить с востоком Украины», пояснил Лавров. По его представлению, Киев должен вести диалог с пророссийскими повстанцами по вопросу о конституционной реформе.

Он потребовал прямых переговоров в рамках контактной группы с представителями из Киева, сепаратистов и ОБСЕ. Над Россией нависла угроза дальнейших санкций, в случае, если правительство России также упрямо останется в украинском кризисе. Лавров дал понять, что Россия, конечно же, не хочет санкций, но, в крайнем случае, они готовы их принять. «Я вас уверяю, что трудности, которые возникнут в определенных секторах экономики, мы сможем преодолеть», сказал Лавров. «Возможно, таким образом мы станем более самостоятельными и уверенными».

Поскольку Запад до сих пор был очень нерешительным с санкциями, Москва надеется, что и сейчас ЕС не зайдет так далеко, чтобы навредить собственной экономике. Известно, что европейские страны также не в восторге от санкций, заявил глава МИД России. Если последуют дальнейшие санкции, Россия не будет «впадать в истерику» и отвечать «ударом на удар».

Для того, чтобы контролировать ситуацию на границе, Россия готова создать все условия для работы наблюдателей ОБСЕ в пунктах пересечения границ, сказал Лавров. Наблюдателей пригласят на два пограничных контрольно-пропускных пункта в Ростовской области на юге России. Непонятно, смогут ли они увидеть ситуацию между пунктами. Большинство боевиков из России пересекают границу не в официальных пунктах. ОБСЕ планирует наблюдать за границей с помощью беспилотных дронов. Соответствующий тендер завершился в пятницу. Россия согласилась с этой идеей.

Дальнейшей эскалации на востоке Украины Россия хочет избежать, но в то же время она хочет, чтобы сепаратисты продолжали сопротивление, все остальное было бы поражением. В долгосрочной перспективе Россия и дальше будет оказывать давление на Украину. Для этого у нее по-прежнему есть все инструменты, в том числе экономические.