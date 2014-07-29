Боевики ожидают подкрепления из России и пытаются получить помощь у Минобороны РФ

Об этом сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"Отмечаются попытки руководства террористических группировок получить помощь из России не только по линии Минобороны РФ и спецслужб, но и от неправительственных формирований. В частности, руководство террористической организации «ЛНР» ожидает прибытия из РФ усиления от т.н. «Всевеликого войска Донского»", - написал Тымчук. Читайте такжеСитуация в зоне АТО сложная, боевики готовятся к обороне Первомайска, Алчевска, Стаханова

Он также отметил, что в районе Свердловск отмечено формирование террористами колонн военной техники, которые, согласно разведданным, будут отправлены на усиление боевиков в направлении Снежное (Донецкая обл.) и Ровеньки (Луганская обл.).