ЕС обнародовал санкционный список

Соответствующий список имен, к которым применены санкции ЕС в виде запрета на въезд и замораживание активов, обнародованы в Официальном журнале ЕС.

В частности, список открывает Михаил Фрадков, постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации; директор Службы внешней разведки РФ.

Следующим идет Николай Патрушев, постоянный член и секретарь Совета Безопасности Российской Федерации.

Далее в списке значатся имена Александра Бортникова, который является постоянным членом Совета Безопасности России и директором Федеральной службы безопасности (ФСБ), Рашида Нургалиева, постоянного члена и заместителя секретаря Совета Безопасности РФ, Бориса Грызлова, который также является членом Совбеза.

Далее продолжил список Сергей Беседа, занимающий должность командующего пятой службой ФСБ.

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Есть в списке и член Государственной Думы Михаил Дегтярев, который объявил об открытии „де-факто посольства” непризнанной так называемой «Донецкой Народной Республики» в Москве.

В список включен и президент республики Чечня Разман Кадыров, который выступил с заявлениями в поддержку незаконной аннексии Крыма и в поддержку вооруженного мятежа в Украине.

Санкции применены к губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву.

Далее список продолжили лидеры сепаратистов: Павел Губарев, лидер так называемой ДНР, Екатерина Губарева, так называемый „министр иностранных дел” ДНР, Федор Березин, так называемый министр обороны ДНР, Валерий Кауров, так называемый президент „республики Новороссия”, Сергей Здрилюк, известный как Стрелков или Стрелок Игорь Гиркин, Владимир Антюфеев, или известный как Шевцов, бывший министр безопасности в сепаратистском регионе Приднестровье.

Список юридических лиц открывает „Луганская народная республика”, „Донецкая народная республика”, „Федеративное государство Новороссия”, „Международный союз общественных объединений”, радикальная военизированная организация „Соболь”, милиция самозащиты „Луганская гвардия”, армия Юго-Востока, народное ополчение Донбасса, батальоны Востока.

В список компаний внесены: государственная суходольная компания „Керченская паромная переправа”, по которой идет государственное предприятие „Севастопольский морской торговый порт”, государственное предприятие „Керченский морской торговый порт”, государственное предприятие „Универсал-Авиа”.

В списке также фигурируют санаторий „Нижняя Ореанда”, крымское предприятие „Азовский ликеро-водочный завод, аграрное объединение „Массандра”, предприятие „Магарач”, завод шампанских вин „Новый Свет”.