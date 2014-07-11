Террористы из минометов опять обстреляли пограничный пункт "Должанский"

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

По его словам, потерь среди силовиков нет.Читайте такжеНочью боевики обстреляли 5 блокпостов сил АТО и пункт пропуска «Должанский» - эксперт

Напоминим, террористы пытаются восстановить контроль над пограничным пунктом пропуска «Должанский» на границе с Россией в Луганской области. Вчера боевики из артиллерии обстреляли позиции сил АТО вблизи пограничного пункта пропуска.

Кроме этого, в районе пограничного пункта пропуска «Должанский» на фугасе подорвалась боевая машина пехоты БМП-2 сил АТО, погибли 4 военнослужащих.