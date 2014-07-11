Террористы из минометов опять обстреляли пограничный пункт "Должанский"
07:40, 11 июля 2014Политика
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Террористы из минометов опять вели огноь по украинскому пограничному пункту "Должанский".
Террористы из минометов опять обстреляли пограничный пункт "Должанский" / dpsu.gov.ua
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
По его словам, потерь среди силовиков нет.Читайте такжеНочью боевики обстреляли 5 блокпостов сил АТО и пункт пропуска «Должанский» - эксперт
Напоминим, террористы пытаются восстановить контроль над пограничным пунктом пропуска «Должанский» на границе с Россией в Луганской области. Вчера боевики из артиллерии обстреляли позиции сил АТО вблизи пограничного пункта пропуска.
Кроме этого, в районе пограничного пункта пропуска «Должанский» на фугасе подорвалась боевая машина пехоты БМП-2 сил АТО, погибли 4 военнослужащих.
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