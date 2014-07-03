Боевики пытаются восстановить контроль над пограничным пунктом «Должанский»

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, с 4.45 до 5.15 3 июля террористы осуществили минометный и гранатометный обстрел пункта пропуска «Должанский».

9 пограничников получили ранения.

В конце обстрела нападающие произвели несколько выстрелов в сторону российского пункта пропуска «Новошахтинск». Таким способом наемники пытаются дискредитировать украинских военных и восстановить контроль над утраченным объектом и участком государственной границы.Читайте такжеУкраинские силовики восстанавливают контроль над госграницей с РФ - Тымчук

В ведомстве напомнили, что 1 июля подразделениями Вооруженных сил Украины и Госпогранслужбы был восстановлен контроль над пунктом пропуска «Должанский». Тогда в ходе военной операции на противотанковой мине подорвался 1 БТР, 6 пограничников получили ранения. В целом саперами ВСУ на подъезде к пункту пропуска обезвредили 15 взрывных устройств и более 20 – непосредственно в пункте пропуска. Часть взрывных устройств были соединены между собой, а также подведены к автомобилям, которые находились в пункте пропуска.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июля, российские таможенники заявили о попадании снаряда в пункт пропуска «Новошахтинск» в связи с боевыми действиями, которые начались на противоположном пункте пропуска «Должанский» со стороны Украины.