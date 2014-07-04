С начала ужесточения действий в рамках АТО активность боевиков заметно снизилась - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил секретарь СНБО Андрей Парубий.

“Активность банд боевиков активно снизилась. Террористы понесли значительные потери в живой силе, которые считаются уже сотнями”, - сказал Парубий.Читайте такжеНочью террористы обстреливали позиции АТО из танков, минометов и "Града"

По его словам, на протяжении последней недели силами АТО уничтожен один танк, одна зенитная установка, 5 бронированных «КамАЗов» с боевиками. При этом захвачен один «КамАЗ» с вооружением.

Как отметил Парубий, с начала активизации АТО в Донецкой и Луганской областях от боевиков освобождены 17 населенных пунктов.

Украинские военные контролируют 23 района из 36: в Донецкой области более двух третей — 13 из 18 районов; в Луганской — 10 с 18.

По словам Парубия, на подконтрольной территории восстановлена работа органов местного самоуправления, милиции и коммунальных служб.

Как сообщал УНИАН, АТО в Луганской и Донецкой областях против российских боевиков проводится с 15 апреля.Читайте такжеВ Николаевке военные уничтожили полторы сотни террористов, в городе нет света

Поздним вечером 30 июня президент Петр Порошенко по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины принял решение остановить действие режима одностороннего прекращения огня на Донбассе, введенного 20 июня. Все 10 дней террористы не прекращали атаковать и нападать на украинских силовиков и пограничников, за это время погибли более 20 участников АТО.